Королевская академия художеств открывает кампус, реконструированный Дэвидом Чипперфилдом 

19 мая 2018 года Королевская академия художеств в Лондоне представит общественности реконструкцию, осуществленную по проекту архитектурного бюро Дэвида Чипперфилда David Chipperfield Architects, стоимость которой составила £56 млн Капитальная реконструкция двухэтажного кампуса академии, продолжавшаяся десять лет, включала ремонт существующего здания, добавление нового лекционного зала, архитектура которого была вдохновлена старыми европейскими анатомическими театрами, реконструкцию викторианского театра на 260 мест, создание больших общественных пространств. Важной частью проекта стал мостовидный переход между Берлингтон-Хаусом, где проводятся временные выставки Королевской академии художеств, и недавно приобретенным зданием на Берлингтон-Гарденс, 6. Сам Дэвид Чипперфилд назвал свой проект «серией интервенций», которые хотя и основывались на генеральном плане, но были лишь точечными. Чипперфилд выразил надежду, что эти «интервенции» окажутся естественно и органично включенными в уже существующий ансамбль, так что никто не будет замечать, что он подвергся реконструкции.
Источники: artforum, designboom