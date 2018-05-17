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Главную сцену музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко модернизируют после торгов
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Главную сцену музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко модернизируют после торгов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Главную сцену музыкального академического театра (МАМТ) им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко усовершенствует победитель аукциона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.
«Закупка проводится к юбилею театра. Система верхней механизации основной сцены МАМТ предназначена для автоматизации работы декораций, оборудования театра и создания сценических эффектов. Необходимые ремонтные работы планируется провести в августе и завершить до начала нового театрального сезона. Компьютеризированное управление сцены будет применяться для всех постановок», — приводятся в материале слова начальника тендерного отдела МАМТ им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Алексея Нуждина.
Отмечается, что победитель аукциона выполнит комплекс работ по замене устаревшей системы управления, а также произведет пусконаладочные работы со всеми требуемыми настройками и измерениями рабочих параметров.
Срок выполнение работ — не более четырех месяцев с момента заключения контракта.
Заявку на участие в аукционе можно подать до 21 мая.
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