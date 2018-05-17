В Москве модернизируют сцену музыкального театра им Станиславского и Немировича‑Данченко

В Москве объявили аукцион на модернизацию системы управления главной сцены музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, на эти цели планируют потратить около 60 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Победителю предстоит выполнить комплекс работ по замене устаревшей системы управления, а также произвести пусконаладочные работы со всеми требуемыми настройками и измерениями рабочих параметров. Стартовая стоимость закупки составляет 60 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

Как пояснил начальник тендерного отдела МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Алексей Нуждин, модернизация системы управления главной сцены произойдет в преддверии 100-летия театра.

«Система верхней механизации основной сцены МАМТ предназначена для автоматизации работы декораций, оборудования театра и создания сценических эффектов. Необходимые ремонтные работы планируется провести в августе и завершить до начала нового театрального сезона. Компьютеризированное управление сцены будет применяться для всех постановок», — сказал Нуждин.

Срок выполнения работ составит не более четырех месяцев с момента заключения контракта. Заявку на участие в аукционе можно подать до 21 мая.

Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко располагается в историческом здании на Большой Дмитровке. Театр ведет свою историю с 1918 года. После масштабной реконструкции 2003-2006 годов театр стал одним из самых современных театральных комплексов Европы.