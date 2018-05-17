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В Москве модернизируют сцену Театра Станиславского и Немировича-Данченко
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В Москве модернизируют сцену Театра Станиславского и Немировича-Данченко 

РИА Недвижимость 59 минут назад
МОСКВА, 17 мая — РИА Недвижимость. В Москве модернизируют главную сцену Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко на Большой Дмитровке, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.
Модернизация системы управления основной сцены произойдет в преддверии 100-летия театра. Управление занавесом, декорациями и сценическими эффектами будет компьютеризировано, сообщается в пресс-релизе.
Для определения подрядчика работ проводится аукцион, начальная стоимость контракта составляет 60 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 мая, уточняется в сообщении.
Как указывается в нем, работы планируется провести в августе и завершить до начала нового театрального сезона.
Московский академический Музыкальный театр имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко ведет свою историю с 1918 года.
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