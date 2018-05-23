В Орехово-Зуеве открылся Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»

На складах фабрики Саввы Морозова в Орехово-Зуеве состоялась церемония открытия Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского».

Гостям показали спектакль «Записки покойника», поставленный по роману Михаила Булгакова «Театральный роман».

По словам художественного руководителя фестиваля Сергея Безрукова, символичным является то, что фестиваля проходит именно на знаменитых «Морозовских складах».

«Обратите внимание: это всё та живая старина, которая необходима для того, чтобы, как раз, продолжать традиции. Потому что традиции — это и есть та самая старина. И если мы это продолжаем, то в этом есть как раз преемственность поколений. Поэтому здесь как раз, на этих замечательных складах, и рождается искусство», — отметил он.

Александра Островского и Антона Чехова. В рамках фестиваля будут показаны спектакли из ряда городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска. В том числе — по произведениям Максима Горького, Михаила Шолохова

Также для гостей подготовлена обширная образовательная программа.

Ранее на m24 сообщалось, что фестиваль «Мультимир» будет проходить на ВДНХ в Москве с 30 мая по 3 июня.