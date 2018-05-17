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СМИ: прима‐балерина Мариинского театра стала мамой
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СМИ: прима‐балерина Мариинского театра стала мамой 

360tv.ru 49 минут назад
Российская балерина Диана Вишнева и ее муж Константин Селиневич стали родителями. Как сообщил сайт «Дни.ру», 13 мая у пары родился сын.
Свою беременность артистка Мариинки не афишировала, однако слуха о том, что она вскоре станет мамой, появились еще осенью 2017 года. На светских мероприятиях балерина появлялась в нарядах сложного кроя, а свое отсутствие на сцене объясняла рекомендациями врачей.
Пользователи Сети уже начали поздравлять балерину с рождением сына, хотя она сама пока не дала официального комментария по этому поводу.
В конце апреля российская биатлонистка Светлана Слепцова родила сына. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.
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