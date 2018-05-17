СМИ: прима‐балерина Мариинского театра стала мамой

Свою беременность артистка Мариинки не афишировала, однако слуха о том, что она вскоре станет мамой, появились еще осенью 2017 года. На светских мероприятиях балерина появлялась в нарядах сложного кроя, а свое отсутствие на сцене объясняла рекомендациями врачей.

Пользователи Сети уже начали поздравлять балерину с рождением сына, хотя она сама пока не дала официального комментария по этому поводу.