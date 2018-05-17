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Театральная школа Александра Калягина откроется 2 июня
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Театральная школа Александра Калягина откроется 2 июня 

Говорит Москва 2 часа назад
Церемония открытия ХII Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ традиционно пройдёт на открытом воздухе в Творческой резиденции СТД РФ «Звенигород» в формате театрального капустника. Молодых актёров ждёт напутствие от художественного руководителя Школы — народного артиста РФ Александра Калягина, а также от педагогов и режиссёров проекта.
Основная профессиональная дисциплина — мастерство актёра — представлена тремя мастерскими с уникальными авторскими методиками под руководством Вениамина Фильштинского, Игоря Яцко, Гитиса Падегимаса. При этом будущий участник проекта имеет возможность заранее выбрать наставника, под руководством которого будет проходить обучение.
«Думаю, что успех Школы у молодых профессиональных актёров связан, прежде всего, с тем, что мы сумели привлечь потрясающих педагогов, режиссёров, выдающихся мастеров отечественного театра, ведь не секрет, что русская театральная школа продолжает оставаться одной из лучших в мире», — рассказал о проекте художественный руководитель Международной летней школы СТД РФ Александр Калягин.
Программа обучения Летней театральной школы СТД РФ представляет собой образовательный трёхнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. За время обучения студенты также проходят подготовку по следующим курсам: сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец, фехтование, вокал.
Кроме того, обучение в Летней театральной школе СТД РФ — это творческие встречи с крупнейшими мастерами российского театра. В этом году свои мастер-классы для студентов Школы проведут: народный артист РФ — Александр Калягин; народный артист Латвийской ССР — Адольф Шапиро; заслуженный артист РФ — Игорь Золотовицкий; народный артист РСФСР — Алексей Бородин; актёр театра и кино, режиссёр, сценарист — Вениамин Смехов.
В рамках единого образовательного процесса будет осуществлена постановка нескольких разножанровых спектаклей: драматических, кукольного, хореографического, перформанса.
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