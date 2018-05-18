Театр «Вера» откроет обновленное здание спектаклем «Бармалей-Бармалей-Бармалеище»

Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Здание театра после пятилетней реконструкции и неоднократных переносов сроков откроется 1 июня.

В этот день праздничные мероприятия начнутся в 9:30. Юных зрителей у здания будут встречать Арлекины и Коломбины. На площади перед театром пройдут игры, викторина о театре, загадки. Победители получат билеты на спектакли в новом театре в следующем сезоне.

Торжественное открытие состоится в 10:00. В 10:45 начнется показ спектакля «Бармалей-Бармалей-Бармалеище». В финале детей поздравит с праздником художественный руководитель театра Вера Горшкова и угостит мороженым.

Продолжатся праздничные мероприятия в 15:00 театрализованным прологом в фойе. В 15:15 начнется «капустник» на сцене, состоящий из отрывков из спектаклей.