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Театр «Вера» откроет обновленное здание спектаклем «Бармалей-Бармалей-Бармалеище»
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Театр «Вера» откроет обновленное здание спектаклем «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» 

Собака 17 минут назад
Фото: Собака
Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
Здание театра после пятилетней реконструкции и неоднократных переносов сроков откроется 1 июня.
В этот день праздничные мероприятия начнутся в 9:30. Юных зрителей у здания будут встречать Арлекины и Коломбины. На площади перед театром пройдут игры, викторина о театре, загадки. Победители получат билеты на спектакли в новом театре в следующем сезоне.
Торжественное открытие состоится в 10:00. В 10:45 начнется показ спектакля «Бармалей-Бармалей-Бармалеище». В финале детей поздравит с праздником художественный руководитель театра Вера Горшкова и угостит мороженым.
Продолжатся праздничные мероприятия в 15:00 театрализованным прологом в фойе. В 15:15 начнется «капустник» на сцене, состоящий из отрывков из спектаклей.
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