Театр «Вера» торжественно откроют 1 июня

Торжественное открытие нового здания нижегородского детского театра «Вера» состоится 1 июня. Об этом сообщается на сайте детского театра.

Театр был закрыт на реконструкцию 1 июня 2013 года. С тех пор его актеры играли на различных площадках города и области — в Доме актера, ТЮЗе, дворцах культуры, музеях, школах, под окрытым небом. Ежегодно театр выпускал 4-5 премьер и сохранил всех сотрудников.

«Эти годы без собственной сцены стали для театра счастливым испытанием. Мы прошли этот путь достойно, ничего не потеряли и многое обрели», — отмечает художественный руководитель театра Вера Горшкова

1 июня 2018 года театр «Вера» приглашает на открытие нового здания на Мещерском бульваре своих главных зрителей — детей. В этот день театр организовал для них праздничную программу:

09.30 — приезд детей-зрителей, их встречают Арлекины и Коломбины. На площади перед театром проводятся игры, викторина о театре, загадки.

10.00 — Прибытие официальных лиц города и области. Торжественное открытие дома на крыльце театра.

10.25 — В фойе первого этажа прозвучит первый звонок на спектакль.

10.45 — показ в зрительном зале спектакля «Бармалей-Бармалей-Бармалеище».

15.00 — представление-капустник «Новоселье на Мещере» (вход по пригласительным билетам).