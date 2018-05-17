Саксонская государственная капелла выступит в Калининграде 27 мая в рамках мирового тура

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. / ТАСС /. Саксонская государственная капелла (Дрезден, Германия) включила Калининград в мировое турне и выступит в большом органном зале Кафедрального собора на острове им. Иммануила Канта 27 мая. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе собора.

"На сцену собора выйдут Саксонская государственная капелла, хор Дрезденского государственного оперного театра и солисты, лауреаты международных конкурсов Кристоф Поль (баритон) и Кристиана Карг (сопрано). В программе — Немецкий реквием Иоганнеса Брамса", — говорится в сообщении пресс-службы.

22 сентября этого года капелла отмечает 470-летие. Коллектив основан принцем-курфюрстом Морицем Саксонским в 1548 году и является одним из старейших оркестров мира. В разное время оркестром руководили Карл Мария фон Вебер и Рихард Вагнер . С капеллой сотрудничал Рихард Штраус , чьи оперы, включая «Саломею», «Электру» и «Розенкрейцеров» капелла исполнила первой. В 2007 году коллектив стал первым и пока единственным оркестром, награжденным «Европейским призом за сохранение Мирового музыкального наследия».

С 2011 года дирижером капеллы стал Кристиан Тилеманн , которого называют главным вагнеровским дирижером современности. Ранее он руководил оперными театрами Нюрнберга, Берлина, Мюнхенской филармонией, а в 2013 году стал арт-директором Зальцбургского фестиваля.

Хор Дрезденского государственного оперного театра, который также выступит в Кафедральном соборе Калининграда был основан по инициативе композитора Карла Марии фон Вебер в октябре 1817 года и в прошлом году отметил 200-летие. В составе хора 89 певцов.