Ещё
Драмтеатр Джигарханяна готовит постановку пьесы «Сторож»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Драмтеатр Джигарханяна готовит постановку пьесы «Сторож» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна приглашает готовит премьеру спектакля «Сторож». За постановку самой известной в России пьесы Нобелевского лауреата Гарольда Пинтера взялся режиссёр Андрей Крупник.
«Как часто мы находимся в ожидании «волшебного» события, которое даст нам толчок к новой жизни? Дожидаемся понедельника, чтобы бросить курить, ждём скидок в магазине на спортивную одежду, чтобы заняться спортом, надеемся на ссору с начальством, чтобы наконец поменять ненавистную работу… Каждый из нас находится в ожидании своего Годо и искренне верит, что всё самое хорошее случится исключительно с его приходом. И как же сладостно это томительное ожидание! А что будет, когда Годо, не заставляя себя ждать, всё-таки придёт к нам? Вдруг его появление повлечёт за собой непредсказуемые последствия…» — рассказывает режиссер.
Герои спектакля «Сторож» находятся в ожидании того самого Годо. Астон, один из главных героев, добрый, но психически не вполне полноценный парень, приводит домой Дэвиса, старого бродягу, которого он спас от побоев в кафе. Но кем на самом деле является Дэвис, и почему он представляется другим именем?
Реалистические диалоги с вкраплениями тонкого абсурдистского юмора, отсутствие напыщенной театральности — всё это позволит зрителю иронически взглянуть на самого.
Вестник района Гагаринский: последние новости
11-й Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдет в Москве День медицинской сестры отпраздновали в Центре здоровья детей 19 мая в Коломенском пройдет фестиваль и бесплатные экскурсии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Как живут актёры с дефектами внешности3
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение