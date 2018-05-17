Драмтеатр Джигарханяна готовит постановку пьесы «Сторож»

«Как часто мы находимся в ожидании «волшебного» события, которое даст нам толчок к новой жизни? Дожидаемся понедельника, чтобы бросить курить, ждём скидок в магазине на спортивную одежду, чтобы заняться спортом, надеемся на ссору с начальством, чтобы наконец поменять ненавистную работу… Каждый из нас находится в ожидании своего Годо и искренне верит, что всё самое хорошее случится исключительно с его приходом. И как же сладостно это томительное ожидание! А что будет, когда Годо, не заставляя себя ждать, всё-таки придёт к нам? Вдруг его появление повлечёт за собой непредсказуемые последствия…» — рассказывает режиссер.

Герои спектакля «Сторож» находятся в ожидании того самого Годо. Астон, один из главных героев, добрый, но психически не вполне полноценный парень, приводит домой Дэвиса, старого бродягу, которого он спас от побоев в кафе. Но кем на самом деле является Дэвис, и почему он представляется другим именем?

Реалистические диалоги с вкраплениями тонкого абсурдистского юмора, отсутствие напыщенной театральности — всё это позволит зрителю иронически взглянуть на самого.