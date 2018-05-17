Ещё
Приму Мариинского театра Диану Вишневу поздравляют с рождением первенца
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Приму Мариинского театра Диану Вишневу поздравляют с рождением первенца 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В интернете появились сообщения о том, что 41-летняя балерина Диана Вишнева подарила своему супругу Константину Селиневичу малыша. Прима-балерина Мариинского театра стала мамой первый раз. Ранее в СМИ ходили слухи, что у звезды сцены отношения с Романом Абрамовичем, который был частым гостем на выступлениях балерины.
Информация о том, что Вишнева и Селиневич стали родителями появилась в конце прошлой недели, но о счастливом событии стало известно только сейчас. Вишнева не любит афишировать свою частную жизнь, поэтому до конца скрывала свое деликатное положение.
В пользу беременности звезды говорил и тот факт, что она не стала выступать на собственном фестивале. Вишнева призналась, что на время отказаться от сцены ей посоветовали медики, так как ее физическое состояние в тот момент не позволяло этого делать.
В информации о пополнении в семействе балерины говорится, что Вишенева подарила своему супругу сына 13 мая. Пара поженилась 27 августа 2013 года на Гавайских островах.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1325901224750573984_181933813"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Сама Диана пока не дала комментарий по поводу своего предполагаемого материнства, пишет сайт Starhit со ссылкой на издание «Сплетник».
Teleprogramma.pro: последние новости
Бутылка водки в гробу и другие страшные приметы, в которые верят артисты Аверин носит Апексимову на руках Ургант Андрей Львович
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Как живут актёры с дефектами внешности3
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение