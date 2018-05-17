Приму Мариинского театра Диану Вишневу поздравляют с рождением первенца

В интернете появились сообщения о том, что 41-летняя балерина Диана Вишнева подарила своему супругу Константину Селиневичу малыша. Прима-балерина Мариинского театра стала мамой первый раз. Ранее в СМИ ходили слухи, что у звезды сцены отношения с Романом Абрамовичем , который был частым гостем на выступлениях балерины.

Информация о том, что Вишнева и Селиневич стали родителями появилась в конце прошлой недели, но о счастливом событии стало известно только сейчас. Вишнева не любит афишировать свою частную жизнь, поэтому до конца скрывала свое деликатное положение.

В пользу беременности звезды говорил и тот факт, что она не стала выступать на собственном фестивале. Вишнева призналась, что на время отказаться от сцены ей посоветовали медики, так как ее физическое состояние в тот момент не позволяло этого делать.

В информации о пополнении в семействе балерины говорится, что Вишенева подарила своему супругу сына 13 мая. Пара поженилась 27 августа 2013 года на Гавайских островах.

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Сама Диана пока не дала комментарий по поводу своего предполагаемого материнства, пишет сайт Starhit со ссылкой на издание «Сплетник».