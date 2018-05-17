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Реконструкцию Детского музыкального театра юного актера начнут в 2018 году
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Реконструкцию Детского музыкального театра юного актера начнут в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Работы по реконструкции здания Детского музыкального театра юного актера, расположенного в центре Москвы, планируется начать в нынешнем году, в ходе реконструкции планируется надстроить еще один этаж и оборудовать подземное пространство, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
«В этом году мы планируем приступить к реконструкции здания Детского музыкального театра юного актера, расположенного по адресу: улица Макаренко, дом 4, строение 1 в Центральном административном округе города Москвы. В настоящее время идет разработка проектной документации», — сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
Планируется провести реконструкцию здания для размещения зрительного зала на 300 мест с современным оборудованием, репетиционного зала, артистических, вокальных классов для индивидуальных занятий, студии звукозаписи, театрального кафе, помещений для сотрудников театра и вспомогательных помещений.
Существующее здание имеет три этажа. Для репетиционных залов планируется надстроить еще один этаж, а для освобождения помещений первого этажа будет обустроен подземный этаж. Общая площадь здания после реконструкции составит 4 тысячи квадратных метров.
В связи с тем, что здание имеет историческую ценность и является неотъемлемой частью ансамбля улицы, фасад было решено оставить в существующем виде, но выполнить реконструкцию и капитальный ремонт. В ходе работ также предусмотрены работы по замене кровли, устройству козырьков над входами и выходами здания, места для рекламного щита.
Для внутренней отделки будут применяться современные отделочные материалы, в зрительном зале появятся места для маломобильных граждан.
«Завершить реконструкцию здания и открыть театр мы планируем в 2019 году», — добавил Бочкарев.
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