Реконструкцию Детского музыкального театра юного актера начнут в 2018 году

Работы по реконструкции здания Детского музыкального театра юного актера, расположенного в центре Москвы, планируется начать в нынешнем году, в ходе реконструкции планируется надстроить еще один этаж и оборудовать подземное пространство, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В этом году мы планируем приступить к реконструкции здания Детского музыкального театра юного актера, расположенного по адресу: улица Макаренко, дом 4, строение 1 в Центральном административном округе города Москвы. В настоящее время идет разработка проектной документации», — сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев

Планируется провести реконструкцию здания для размещения зрительного зала на 300 мест с современным оборудованием, репетиционного зала, артистических, вокальных классов для индивидуальных занятий, студии звукозаписи, театрального кафе, помещений для сотрудников театра и вспомогательных помещений.

Существующее здание имеет три этажа. Для репетиционных залов планируется надстроить еще один этаж, а для освобождения помещений первого этажа будет обустроен подземный этаж. Общая площадь здания после реконструкции составит 4 тысячи квадратных метров.

В связи с тем, что здание имеет историческую ценность и является неотъемлемой частью ансамбля улицы, фасад было решено оставить в существующем виде, но выполнить реконструкцию и капитальный ремонт. В ходе работ также предусмотрены работы по замене кровли, устройству козырьков над входами и выходами здания, места для рекламного щита.

Для внутренней отделки будут применяться современные отделочные материалы, в зрительном зале появятся места для маломобильных граждан.

«Завершить реконструкцию здания и открыть театр мы планируем в 2019 году», — добавил Бочкарев.