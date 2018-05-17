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Звёзды съедутся на «Голосящий КиВиН»
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Звёзды съедутся на «Голосящий КиВиН» 

News.ru 1 час назад
20-22 июля в Светлогорске в четвертый раз пройдет один из главных российских музыкальных фестивалей — «Голосящий КиВиН». За более чем 20-летнюю историю фестиваль успел стать самым ярким событием летнего сезона КВН, собирающим не только лучшие команды клуба, но и звезд кино, эстрады и телевидения. Посмотреть на праздник музыки и юмора ежегодно собираются больше 5 тысяч зрителей со всего мира.
Долго время домом «КиВиНа» была латвийская Юрмала, но в 2015 году фестиваль переехал на российский берег Балтийского моря — в курортный Светлогорск, где открыл первый сезон нового театра эстрады «Янтарь-холл». Главных наград фестиваля семь — «Веселых и Находчивых птичек» — «кивинов» ежегодно получают по итогам гала-концерта лучшие из лучших музыкальных юмористов.
Определять победителей будет звездное жюри. В прошлом году конкурс судили Михаил Галустян, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Валдис Пельш, Сергей Безруков, Пелагея, Александр Панайотов и бессменный Юлий Гусман. Стоимость билетов на фестиваль — от 4 до 30 тысяч рублей.
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