Звёзды съедутся на «Голосящий КиВиН»

20-22 июля в Светлогорске в четвертый раз пройдет один из главных российских музыкальных фестивалей — «Голосящий КиВиН». За более чем 20-летнюю историю фестиваль успел стать самым ярким событием летнего сезона КВН, собирающим не только лучшие команды клуба, но и звезд кино, эстрады и телевидения. Посмотреть на праздник музыки и юмора ежегодно собираются больше 5 тысяч зрителей со всего мира.

Долго время домом «КиВиНа» была латвийская Юрмала, но в 2015 году фестиваль переехал на российский берег Балтийского моря — в курортный Светлогорск, где открыл первый сезон нового театра эстрады «Янтарь-холл». Главных наград фестиваля семь — «Веселых и Находчивых птичек» — «кивинов» ежегодно получают по итогам гала-концерта лучшие из лучших музыкальных юмористов.