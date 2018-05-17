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Страстная премьера: ансамбль Моисеева впервые исполнил аргентинское танго
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Страстная премьера: ансамбль Моисеева впервые исполнил аргентинское танго 

Вести.Ru 1 час назад
Зажигательная премьера состоялась в концертном зале имени Чайковского: прославленный ансамбль народного танца Игоря Моисеева впервые исполнил аргентинское танго. Постановка латиноамериканского хореографа была задумана почти полвека назад. Моисеевцы говорят, что им пришлось буквально заново учиться ходить, чтобы исполнить танец страсти со всей достоверностью.
Постановка Лауры Роатта. Хореограф из Аргентины 40 лет назад впервые увидела моисеевцев на сцене, и с тех пор мечтала создать с ними свой спектакль. Признается, было непросто.
"Совершенно разная манера танца в паре. Танго — это одно тело и четыре ноги. А у русских совершенно другая техника. Поэтому танец вблизи друг от друга, в котором танцоры становятся единым существом, было сложно освоить", — рассказывает хореограф Лаура Роатта.
В центре хореографической картины мифологический образ богини танго Венусины. Создательница танца страсти наделена волшебной силой испытывать чувства влюбленных и соединять сердца. Страстное танго получилось. Темперамент русских танцоров не уступал аргентинскому.
— Очень яркое зрелище, до сих пор мурашки. Это страсть, Аргентина, я, конечно, в восторге.
Техника танго — полная противоположность тому, чему учил Моисеев. В основе его школы лежит классический станок, прыжки и знаменитое плие. Сейчас ученики Моисеева продолжают держать высокую планку.
"Мы стараемся сохранять и помнить все его замечания, все его пожелания. Каждый раз, выходя на сцену, каждый раз это безумная ответственность", — говорит Александр Тихонов, солист ансамбля Игоря Моисеева.
"Было очень трудно ребятам, они заново учились ходить. Это совсем другая посадка корпуса, головы. За четыре недели они постарались стать аргентинцами", — объясняет художественный руководитель Елена Щербакова.
Любой выход на сцену этого коллектива — грандиозное событие. И каждый раз они волнуются.
"Сегодня ты солист, а завтра танцуешь в кордебалете", — именно так всегда говорил Игорь Моисеев своим подопечным. Колоссальный труд и жесткая дисциплина — вот очевидные основы их успеха. И что бы ни танцевали моисеевцы, они всегда собирают полный зал и срывают бурные аплодисменты.
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