Санкт-Петербургский Большой театр кукол приехал на гастроли в Нижний Новгород

Создатель всех привезённых спектаклей — главный режиссёр Большого театра кукол, педагог, лауреат множества театральных премий — Руслан Кудашов . В его театре присутствует дух студенческого азарта, студийного творчества и созидательной доброй энергетики. Удивительно, насколько разнообразен репертуар БТК — для зрителей всех возрастов есть множество спектаклей.

"Рикки-Тикки-Тави"

Знакомая с детства сказка Р. Киплинга о храбром мангусте ожила на сцене под аккомпанемент восточных мелодий и танцев. Огромные бутафорские заросли джунглей, персонажи людей с увеличенными головами — наверно, именно таким выглядит мир глазами небольшого зверька: снизу — вверх. Костюмы артистов выдержаны в индийском стиле, гармонично сочетаются по цвету и знакомят юного зрителя с культурой далёкой страны. Во всех постановках этого театра много «живого плана», а ширма, к которой мы так привыкли в кукольных спектаклях, не прятала актёров и всего только несколько раз возникала в действии. Фото: БТК Рикки-Тикки-Тави чуть не утонул во время наводнения, потерял собственную семью, но обрёл новую. В постановке проводится прямая параллель между мальчиком — сыном англичанина (самого автора), живущего в Индии, и его другом — юным мангустом. Они оба познают окружающее пространство. Учатся быть храбрыми, помогать и защищать близких. Притчевая, нравоучительная сказка была рассказана весело и свежо. Без назидания звучали между сценами строчки из мудрого стихотворения Киплинга «Заповедь».

"Бармалей"

"Африканская песнь" по сказке Чуковского была рассказана тремя талантливыми актёрами и создана на глазах зрителей с помощью обёрточной крафт-бумаги, красок, кистей и канцелярского ножа. Для фантазии кукольника нет границ, как и для воображения детей в зале: они с лёгкостью принимали перемещения плоских картонных куколок Танечки и Ванечки по выдуманной «ужасной» Африке. Фото: БТК Наблюдая за проделками непослушных сбежавших детей, можно было пожалеть местных животных, с которыми нагло обращались юные русские путешественники. От таких незваных гостей было одно спасение — Бармалей, который тут вовсе не людоед, а защитник природы! Всклокоченная причёска, матросская тельняшка, нарисованные усы — это скорее ньюсмейкер, чем злодей. У него тут же берут интервью для выпуска теленовостей. Ему просто не хватало любви и друзей. Но добрый город Ленинград перевоспитал вчерашнего преступника. И можно поверить, что такие артисты и спектакли смогут посеять в зрителях что-то человеческое.

"Холстомер"

"Хроника спасения одной души", — так охарактеризовано авторами спектакля смысловое решение для экзистенциального спектакля по одноимённому произведению Л. Толстого.

Спектакль представлен на сцене как предсмертная исповедь — жизненный путь от появления откуда-то из неведомого пространства, залитого светом, в жестокий мир, до горького финала, но с продолжением земной жизни несчастного Холстомера, правда, уже в ином виде. Ранимый, трогательный герой (как литературный прообраз «маленького человека») противопоставляется безликим людям-зверям. Фото: БТК Нелюбовь окружения: от матери — лошади до хозяев, была основана всего лишь на его внешней неказистости от рождения. Пегий мерин не должен иметь продолжения рода, не имеет права обходить более красивых любимцев барина, и стал никому не нужен, когда его здоровье загубил глупый владелец — гусар. Много трудился, страдал, любил, болел и, наконец, умер. Люди слишком многое вокруг хотели назвать «своим», а он отдал себя всем без остатка. Спектакль восхитил простым сценическим воплощением и глубиной истории!

"Маленький принц"

Тяжело было воспринимать неторопливый философский мир сказки Антуана де Сент-Экзюпери . Для детей младшего возраста оказался довольно сложным язык аллегорий, хотя многие в зале могли сами процитировать знаменитые строчки наизусть. Постановка сделана медитативно, физически погружая зрителей в сон — мираж. В мареве пустыни, без воды, в одиночестве, чего только не привидится. Это разговор с самим собой, воспоминания о детстве. Недаром на деревянной кукле Маленького принца возникает такой же, как и у пилота, шлем. Фото: БТК Оригинально сделана главная декорация — ширма с множеством маленьких «картин», в которых есть прорези для головы и рук, и многослойность, чтобы куклы и артисты могли очутиться внутри их. Напоминая стену с фотографиями и рисунками в рамочках, она позволяла менять место действия в воображаемом межпланетном пространстве. Наивный герой с чистотой внутри понравился юным зрителям, но ровная по динамике постановка затянула развитие сюжета. Поэтому почти часовой хронометраж спектакля, показался куда более длинным.

Благодаря федеральной поддержке цены на билеты были «нижегородскими», т.е. билеты стоили гораздо дешевле, чем они стоят в Санкт-Петербурге. Для детей знакомство с гостями было, естественно, новым, но и взрослые зрители удивились спектаклям для старшего возраста. В Нижегородском театре кукол десятилетиями показывают «музейный» театр, где имеются всего две «немолодые» постановки «для взрослых», которые уже давно отучили публику от такого понятия, как «современный кукольный спектакль». Глядя на петербургских гостей, захотелось и самим быть актуальнее, динамичнее, смелее. Спасибо за визит и за повод поразмышлять о нас самих!