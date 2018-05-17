Ещё
Премьера спектакля «Остров сокровищ» состоится в нижегородском ТЮЗе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Премьера спектакля «Остров сокровищ» состоится в нижегородском ТЮЗе 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Зрители увидели яркое динамичное представление для всей семьи, отправились вместе с героями спектакля на поиски затерянного клада, переживут множество приключений и испытаний, чтобы в конце понять, что дружба, доброта и бескорыстие дороже любых сокровищ. Свою интерпретацию знаменитого романа Стивенсона представил режиссер из Санкт-Петербурга Игнатий Кириллов. Он же работал и над музыкальным оформлением. В спектакле заняты народный артист РФ Леонид Ремнев, заслуженный артист РФ Анатолий Чухнов, а также Анна Бледникова, Федор Боровков, Сергей Усов, Олег Фаттахов, Владимир Вышеславский, Анастасия Волох и другие артисты ТЮЗа. Костюмы и декорации созданы по эскизам главного художника театра Натальи Симаковой.
Ревизор.ru: последние новости
"Большие гастроли": Московский театр юного зрителя посетил Рудольф Фурманов 23 мая состоится мировая премьера оперы Алексея Чернакова "Вещий сон" Калужский областной драматический театр приедет в Рязань с гастролями
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»4
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение