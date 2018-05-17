Премьера спектакля «Остров сокровищ» состоится в нижегородском ТЮЗе 

Зрители увидели яркое динамичное представление для всей семьи, отправились вместе с героями спектакля на поиски затерянного клада, переживут множество приключений и испытаний, чтобы в конце понять, что дружба, доброта и бескорыстие дороже любых сокровищ. Свою интерпретацию знаменитого романа Стивенсона представил режиссер из Санкт-Петербурга Игнатий Кириллов. Он же работал и над музыкальным оформлением. В спектакле заняты народный артист РФ Леонид Ремнев, заслуженный артист РФ Анатолий Чухнов, а также Анна Бледникова, Федор Боровков, Сергей Усов, Олег Фаттахов, Владимир Вышеславский, Анастасия Волох и другие артисты ТЮЗа. Костюмы и декорации созданы по эскизам главного художника театра Натальи Симаковой.