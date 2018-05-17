Усадьбу «Влахернское-Кузьминки» посетители артисты студии «Паровоз»

Усадьба князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки» 12 мая принимала гостей — детскую театральную студию «Паровоз» центра «На Донской» под руководством Натальи Горшковой

Ребята показали зрителям прекрасный детский мюзикл «Кентервильское привидение» по мотивам произведений Оскара Уайльда

— Талант юных актеров, их яркая игра и полная вживаемость в образ на некоторое время действительно помогли представить, что ты находишься не в выставочном зале, а в реальном замке, и что вот-вот из-за угла выглянет лицо настоящего призрака, — заявил представитель усадьбы.

По его словам, финал у этой иностранной сказки аналогичен русским народным произведениям: добро и человечность всегда побеждают зло и предрассудки. (вт)