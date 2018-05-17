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Усадьбу «Влахернское-Кузьминки» посетители артисты студии «Паровоз»
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Усадьбу «Влахернское-Кузьминки» посетители артисты студии «Паровоз» 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Усадьба князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки» 12 мая принимала гостей — детскую театральную студию «Паровоз» центра «На Донской» под руководством Натальи Горшковой.
Ребята показали зрителям прекрасный детский мюзикл «Кентервильское привидение» по мотивам произведений Оскара Уайльда.
— Талант юных актеров, их яркая игра и полная вживаемость в образ на некоторое время действительно помогли представить, что ты находишься не в выставочном зале, а в реальном замке, и что вот-вот из-за угла выглянет лицо настоящего призрака, — заявил представитель усадьбы.
По его словам, финал у этой иностранной сказки аналогичен русским народным произведениям: добро и человечность всегда побеждают зло и предрассудки. (вт)
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