Ещё
Волжский народный хор выступил в Сызрани
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Волжский народный хор выступил в Сызрани 

Волга Ньюс 2 часа назад
Для юных зрителей коллектив показал вокально-хореографический спектакль «Царевна-лягушка» по мотивам одноименной русской народной сказки. В исполнении артистов Волжского хора сказка приобрела уникальный образ — живая энергия песен и танцев в сопровождении оркестра народных инструментов перенесла в удивительный и прекрасный мир русского народного творчества. Яркие костюмы, декорации и неповторимый образ каждого героя не оставили равнодушными ни детей, ни их родителей.
Вечером на сцене театра показали концертную программу «Эх, Самара-городок!» Волжский народный хор представил зрителям театрализованную музыкально-хореографическую картину, связанную единой сюжетной линией, в которую вошли яркие номера хора, а также новые вокальные и хореографические постановки современных авторов. Городские истории самарского быта и праздничных гуляний — глубокие и красивые зарисовки из жизни в исполнении Волжского хора подарили зрителям яркие впечатления.
"Публика принимала очень эмоционально. После каждого номера мы чувствовали поддержку и отклик от зрителей. Лирические произведения зал пел вместе с нами, что всегда особенно приятно. В «забойных» номерах эмоции на сцене и в зрительном зале были уже нераздельны", — поделилась артистка хора Татьяна Батищева.
Волга Ньюс: последние новости
Красное на белом: "Кармен" Георгия Исаакяна в театре оперы и балета Самарский театр оперы и балета за сезон посетило 120 тысяч зрителей Ночь музеев-2018 в Самаре, Тольятти и Сызрани: полная программа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»4
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение