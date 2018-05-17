Волжский народный хор выступил в Сызрани

Для юных зрителей коллектив показал вокально-хореографический спектакль «Царевна-лягушка» по мотивам одноименной русской народной сказки. В исполнении артистов Волжского хора сказка приобрела уникальный образ — живая энергия песен и танцев в сопровождении оркестра народных инструментов перенесла в удивительный и прекрасный мир русского народного творчества. Яркие костюмы, декорации и неповторимый образ каждого героя не оставили равнодушными ни детей, ни их родителей.

Вечером на сцене театра показали концертную программу «Эх, Самара-городок!» Волжский народный хор представил зрителям театрализованную музыкально-хореографическую картину, связанную единой сюжетной линией, в которую вошли яркие номера хора, а также новые вокальные и хореографические постановки современных авторов. Городские истории самарского быта и праздничных гуляний — глубокие и красивые зарисовки из жизни в исполнении Волжского хора подарили зрителям яркие впечатления.

"Публика принимала очень эмоционально. После каждого номера мы чувствовали поддержку и отклик от зрителей. Лирические произведения зал пел вместе с нами, что всегда особенно приятно. В «забойных» номерах эмоции на сцене и в зрительном зале были уже нераздельны", — поделилась артистка хора Татьяна Батищева.