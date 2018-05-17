Экс-директор саратовского театра оперы и балета предстанет перед судом

В Саратове завершено расследование уголовного дело против бывшего директора областного академического театра оперы и балета, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом «ФедералПресс» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области по взаимодействию со СМИ Екатерина Котлова.

Напомним, в 2016 году директор учреждения подписал справку о стоимости выполненных работ по поставке и монтажу климатического оборудования в здании театра. Договор был заключен с неким ООО. Между тем, поставщик не предоставил часть климатического оборудования, а также не осуществил пусконаладочные работы на уже смонтированном оборудовании. Несмотря на это, директор оперного театра подписал акт приемки выполненных работ, после чего они были оплачены.

«Впоследствии в ходе проведения обследования и проверки выявлено, что выполнены не все необходимые работы, оборудование поставлено не в полном объеме. Указанное повлекло причинение имущественного ущерба учреждению на общую сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Таким образом, обвиняемый, подписав указанные документы и дав указание об оплате договора в полном объеме, совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»», — говорится в сообщении.

Добавим, что на недвижимое имущество обвиняемого наложен арест. В настоящий момент уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.