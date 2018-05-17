Ещё
Нижегородский детский театр «Вера» откроется 1 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Нижегородский детский театр «Вера» откроется 1 июня 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Детский театр «Вера» откроет свои двери для зрителей 1 июня, в День защиты детей. Об этом сообщает департамент строительства администрации Нижнего Новгорода.
Строительно-монтажные работы на объекте завершены в полном объеме. Получено положительное заключение инспекции Госстройнадзора Нижегородской области о соответствии здания театра требованиям технических регламентов и проектной документации. Комплект документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, готов.
Напомним, открытие театра «Вера» переносилось не один раз. Здание планировалось сдать в эксплуатацию 15 марта, а 15 апреля для зрителей должен был состояться первый спектакль. Но внеплановая проверка ГУ МЧС по Нижегородской области выявила нарушения пожарной безопасности. В настоящее время все замечания устранены.
Ранее сообщалось, что реконструкция театра «Вера» началась весной 2017 года. На проведение работ было затрачено около 215 миллионов рублей. Зрительный зал театра стал больше, теперь он может вместить до 153 человек. Кроме того, новая сцена спроектирована так, что она подходит вплотную к зрительским креслам. Это связано с тем, что артисты постоянно привлекают юных нижегородцев к участию в спектаклях.
Напомним, XV международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова пройдет в Нижегородской филармонии с 19 мая по 8 июня.
Фото: vk.com
В городе N: последние новости
«Остров сокровищ» на сцене нижегородского ТЮЗа (ФОТО) Вместо Владимира Винокура нижегородским зрителям «подсунули» другого юмориста Двухлетний ребенок провалился под землю на прогулке в детском саду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Раскрыт сюжет сериала «Властелин колец»4
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение