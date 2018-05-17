Нижегородский детский театр «Вера» откроется 1 июня

Детский театр «Вера» откроет свои двери для зрителей 1 июня, в День защиты детей. Об этом сообщает департамент строительства администрации Нижнего Новгорода.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены в полном объеме. Получено положительное заключение инспекции Госстройнадзора Нижегородской области о соответствии здания театра требованиям технических регламентов и проектной документации. Комплект документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, готов.

Напомним, открытие театра «Вера» переносилось не один раз. Здание планировалось сдать в эксплуатацию 15 марта, а 15 апреля для зрителей должен был состояться первый спектакль. Но внеплановая проверка ГУ МЧС по Нижегородской области выявила нарушения пожарной безопасности. В настоящее время все замечания устранены.

Ранее сообщалось, что реконструкция театра «Вера» началась весной 2017 года. На проведение работ было затрачено около 215 миллионов рублей. Зрительный зал театра стал больше, теперь он может вместить до 153 человек. Кроме того, новая сцена спроектирована так, что она подходит вплотную к зрительским креслам. Это связано с тем, что артисты постоянно привлекают юных нижегородцев к участию в спектаклях.

Напомним, XV международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова пройдет в Нижегородской филармонии с 19 мая по 8 июня.

Фото: vk.com