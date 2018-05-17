Ансамбль «Весенний каприз» организует отчетный концерт

Хореографический ансамбль «Весенний каприз» организует отчетный концерт, который пройдет в воскресенье, 20 мая.

Коллектив действует на базе центра досуга и спорта «Энергия. RU» с 2013 года. Поэтому предстоящий концерт станет закрытием пятого творческого сезона.

— В октябре нам будет пять лет. 28 октября у нас планируется большой юбилейный концерт со множеством сюрпризов от нас и наших друзей. 20 мая тоже будут сюрпризы, но пока это секрет (улыбается). Выступят наши друзья, в том числе и студия вокала «Джем». Мы исполним все номера этого сезона и самые яркие постановки прошлых лет. Будут и совместные композиции с воспитанниками студии вокала «Джем», ведь весь сезон наши два коллектива активно сотрудничали, — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» руководитель ансамбля «Весенний каприз» Елена Захарова

Праздник развернется в парке развлечений торгового комплекса на Днепропетровской улице. Начало в 14:00.

Фото: Центр досуга и спорта «Энергия. RU»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/17/41045/