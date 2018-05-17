Балет «Шопениана» покажут в Южном Тушине

Культурном центре «Салют» Южного Тушина в воскресенье, 20 мая, состоится выступление воспитанников школы хореографического мастерства «Таис». Юные танцоры представят балет «Шопениана».

— Кроме того, гостей ожидает дивертисмент, составленный из номеров классического репертуара: «Волшебные сады Наины» из балета «Руслан и Людмила», «Вальс цветов» из балета «Спящая Красавица», отрывки из балетов «Лебединое Озеро» и «Чиполлино», а также оригинальные постановки педагогов школы, — рассказали в администрации центра.

В концерте примет участие приглашенный гость — студия балета «Иданко». Коллектив представит фрагменты из балета «Фея кукол».

Представление пройдет по адресу ул. Свободы, д. 37. Начало в 11.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.