Ещё
«Ночи Кабирии» на театральной сцене
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

«Ночи Кабирии» на театральной сцене 

Вечерняя Москва 8 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Московском Художественном театре Олега Табакова премьера — «Ночи Кабирии». Режиссеры Алена Лаптева и Янина Колесниченко сделали сценический ремейк знаменитого фильма Федерико Феллини.
История о проститутке из захолустья Рима, живущей в послевоенные 1950-е годы, в свое время стала «звездным часом» для актрисы Джульетты Мазины. За главную роль в фильме своего мужа — великого Федерико Феллини — она получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Но если Мазина сыграла роль женщины-ребенка, зарабатывающей на жизнь своим телом и мечтающей о счастье, когда ей было 36 лет, то в этом спектакле Кабирии — 20 лет. Ее играет выпускница Актерского колледжа Олега Табакова Наталья Попова. А еще в этой постановке играет Евдокия Германова, которую в актерской среде называют «русской Джульеттой Мазиной». Но играет она старуху-нищенку.
Феллини говорил: «Кабирия — жертва, какой может стать каждый в тот или иной момент жизни. Однако Кабирии не повезло больше, чем многим из нас. И все же она не сдается». Спектакль передает интонацию фильма Феллини, его героев, приближает их к нам, зрителям XXI века, но многое, что было в картине, упрощает, сужает. При этом актерам удается достучаться до сердец зрителей, вызвать слезу.
А еще в спектакле много музыки, танцев, молодой энергии, которая не оставит никого равнодушным.
Вечерняя Москва: последние новости
В театр Сац приехал... Гулливер! Во дворе дома района Свиблово выступили артисты и спортсмены Численность «Бессмертного полка» растет с каждым годом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире2
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу8
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение