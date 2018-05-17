В Сорренто состоится премьера оперы Гаврилова

Москва, 17 мая 2018 г. 19 мая 2018 года в Сорренто в рамках международного культурного фестиваля "Русские сезоны" состоится итальянская премьера оперы-пасторали "Аминта" композитора Сергея Гаврилова . Автором идеи и режиссером музыкального спектакля стал Роман Мархолиа , роли исполняют студенты колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Мероприятие включено в программу российско-итальянского фестиваля "Премия Горького" (Фонд Черномырдина) и международного культурного проекта "Русские сезоны".

В основе музыкального спектакля − известная пасторальная драма итальянского поэта XVI века Торквато Тассо. Сюжет произведения − любовные перипетии и терзания пастуха Аминты к благородной и неприступной Сильвии. Благодаря помощи друзей и провидения их история заканчивается счастливо − миром правит любовь. В разное время музыку к ней сочиняли Вольфганг Амадей Моцарт Лео Делиб , Георг Фридрих Гендель

Оригинальная музыка пасторали "Аминта" создана в жанре барочной оперы и соединяет различные музыкальные жанры, популярные в XVI-XVII веках: ансамблевое многоголосие, вокальный речитатив, балет и пантомиму. Обратим внимание, что пастораль "Аминта" − это не только сочетание музыкальных жанров, но и эксперимент с пространством, увлекательное путешествие во времени.

Напомним, российская премьера спектакля состоялась в Москве в рамках российско-итальянской программы "Диалог культур" и Года Торквато Тассо. Спектакль стал участником международной культурной программы "Искусство пейзажного парка в Европе и России" во дворце Царицыно, а также участником фестиваля Tieppolo fest в уникальном историческом театре Гонзаго.

Премьера оперы-пасторали "Аминта" состоится в Сорренто 19 мая 2018 года в 19.00, в одном действии без антракта.