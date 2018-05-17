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Сургут в июне поглотит «Белое пространство»
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Сургут в июне поглотит «Белое пространство» 

Уральский меридиан 16 минут назад
Фото: Уральский меридиан
VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство» пройдёт в Сургуте с 31 мая по 4 июня. Приятно, потому что ездить на каждое интересное и масштабное мероприятие в Ханты-Мансийск и Нижневартовск не хочется, а развиваться надо.
Приедет на фестиваль и мой любимый Няганский театр юного зрителя, хотя остальные семь театров нашего округа мной любимы, пожалуй, не менее.
Театры-участники восьмого фестиваля «Белое пространство»:
Сургутский музыкально-драматический театр
Театр актера и куклы «Петрушка»
Театр кукол «Барабашка»
Нижневартовский Городской драматический театр
Театр кукол Ханты-Мансийска
Театр обско-угорских народов «Солнце»
Театр кукол «Волшебная флейта»
Няганский ТЮЗ  Последний на сцене Сургутской филармонии представит два премьерных спектакля. СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ!
2 июня в 11.00 — спектакль 0+ «Колобок», режиссер Анастасия Старцева. Персонажи спектакля — дети — рассказывают сказку, создавая героев из подручного материала, из всего того, что нашлось в воображаемом пространстве детской комнаты: лоскутов ткани, бумаги, игрушек и даже мебели.
3 июня в 19.00 — спектакль «Наш класс» (18+) режиссера Александра Баргмана по пьесе Тадеуша Слободзянека. История основана на реальных событиях: в 1941 году в небольшом польском городке, находящемся под оккупацией немцев, поляки сожгли в овине 1600 своих «соседей», евреев по национальности.
Спектакль успел получить профессиональную оценку театрального критика Татьяны Тихоновец и в сентябре будет представлять Ханты-Мансийский автономный округ — Югру на фестивале имени Золотухина в Барнауле.
Среди почётных гостей фестиваля актёры Ирина Апексимова и Гоша Куценко, чью игру можно будет наблюдать в спектакле «Скамейка», и театровед Марина Шимадина. Отмечу, что «Белое пространство» в этот раз посвящен столетнему юбилею со дня рождения Александра Солженицына.
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