Сургут в июне поглотит «Белое пространство»

VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство» пройдёт в Сургуте с 31 мая по 4 июня. Приятно, потому что ездить на каждое интересное и масштабное мероприятие в Ханты-Мансийск и Нижневартовск не хочется, а развиваться надо.

Приедет на фестиваль и мой любимый Няганский театр юного зрителя, хотя остальные семь театров нашего округа мной любимы, пожалуй, не менее.

Театры-участники восьмого фестиваля «Белое пространство»:

Сургутский музыкально-драматический театр

Театр актера и куклы «Петрушка»

Театр кукол «Барабашка»

Нижневартовский Городской драматический театр

Театр кукол Ханты-Мансийска

Театр обско-угорских народов «Солнце»

Театр кукол «Волшебная флейта»

Няганский ТЮЗ Последний на сцене Сургутской филармонии представит два премьерных спектакля. СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ!

2 июня в 11.00 — спектакль 0+ «Колобок», режиссер Анастасия Старцева. Персонажи спектакля — дети — рассказывают сказку, создавая героев из подручного материала, из всего того, что нашлось в воображаемом пространстве детской комнаты: лоскутов ткани, бумаги, игрушек и даже мебели.

3 июня в 19.00 — спектакль «Наш класс» (18+) режиссера Александра Баргмана по пьесе Тадеуша Слободзянека. История основана на реальных событиях: в 1941 году в небольшом польском городке, находящемся под оккупацией немцев, поляки сожгли в овине 1600 своих «соседей», евреев по национальности.

Спектакль успел получить профессиональную оценку театрального критика Татьяны Тихоновец и в сентябре будет представлять Ханты-Мансийский автономный округ — Югру на фестивале имени Золотухина в Барнауле.