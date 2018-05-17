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БДТ опубликовали новое видео к спектаклю Андрея Могучего «Три Толстяка»
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БДТ опубликовали новое видео к спектаклю Андрея Могучего «Три Толстяка» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
БДТ выпустил новое видео к спектаклю «Три толстяка» номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрея Могучего. В ролике под названием «Космос, любовь, революция» актеры спектакля моментально превращаются из обычных людей в героев сказки-антиутопии.
По сюжету, в ходе научного эксперимента, проводимого в обстановке абсолютной секретности, был открыт порт в другое измерение и на Землю проник сгусток темной космической энергии «Три толстяка» («Т-3»), превративший жизнь людей в хаос, полный бессмысленного зла. Произошло это во время Великого Сближения — Сатурн встретился с Юпитером. Ученый Гаспар Арнери вынужден прервать свое затворничество из-за начавшегося в городе восстания против правительства энергии «Т-3». Он знакомится с революционерами из цирковой труппы — бесстрашным канатоходцем Тибулом и дерзкой и отважной гимнасткой Суок, которые полностью меняют его представление о жизни.
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