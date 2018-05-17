Наши матрешки, сэр. Поражаем иностранных гостей колоритом

В национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» аншлаг. Иностранные гости пришли посмотреть уникальную одноименную программу из танцев и песен.

Меньше месяца остается до старта чемпионата мира по футболу FIFA 2018, одним из городов-хозяев которого стала Москва. Болеть за свои сборные и посмотреть Россию приедут тысячи болельщиков со всего мира. Многие из них захотят ближе познакомиться с русской культурой. Поэтому для них подготовлена уникальная программа, где в одном шоу присутствуют вокальные, хореографические и даже цирковые номера.

Здесь и среднерусская душевная лирика, и звенящие, будто хрустальные, северные напевы, и разудалые казачьи песни и пляски, вольные и протяжные сибирские песни, и многие другие красивейшие образцы песенного, танцевального и инструментального искусства. Искрометный балет, виртуозы-музыканты, великолепные декорации, живое звучание исконных народных инструментов, все это является отличительной особенностью фольклорного шоу и органичным синтезом живого культурного наследия и современных технологий, создающих законченную картину фееричного действа.

Одна из главных «фишек» программы — использование современных технологий. Так, каждый концертный номер сопровождают «живые» декорации, проецируемые на три больших экрана на сцене. Они органично дополняют красочные костюмы артистов, которые ни разу не повторяются во время исполнения всех номеров. Пестрота, приятная глазу, создает атмосферу веселого праздника.

Открывается представление картинами Руси изначальной. Артисты появляются в традиционных древнерусских костюмах с гуслями. В центре и по бокам сцены на больших экранах сменяют друг друга картины в стилистике Николая Рериха — по воде плывут струги с разноцветными парусами и резными украшениями на носу. По берегам рек стоят города, бревенчатые церкви хорошо видны на фоне бескрайнего голубого небосвода.

Чтобы иностранным гостям было удобно, на стены зрительного зала проецировался текст исполняемых песен на нескольких языках.

В течение представления звучат мелодии, известные не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Подобно тому, как в мире знают итальянскую тарантеллу, знают и «Калинку», которой в этот вечер бурно аплодировали.

— Русские народные песни и танцы по яркости красок, разнообразию мелодий не уступают бразильскому карнавалу. Музыка очень лирична и приятна на слух. А казаки — просто фантастические. Что касается артистов, то они настоящие профессионалы, — поделился впечатлением в антракте пенсионер, турист из Германии Франц Экольд. Он собирается приехать и на чемпионат, если сборная Германии выйдет в плей-офф.

В антракте гости угощались фирменными напитками театра «Золотое кольцо» — клюквенным и медовым. И они пришлись по вкусу иностранцам.

Шоу идет в двух отделениях, но уже после первого гости в полном восторге. Удивить артисты смогли. Во втором отделении артисты, одетые в народные костюмы, прыгали на батутах. Номер назывался «Ярарка». А в конце программы появился даже бурый медведь, правда, не настоящий, а плюшевый, но и он вызвал восторг.

Программу «Золотое кольцо» можно будет увидеть на протяжении всего лета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Уникальность шоу-программы «Золотое кольцо» в единовременном охвате всех народных жанров — танцев, песен, игры на музыкальных инструментах. В представлении заняты 60 человек, и все они — настоящие профессионалы своего дела. Ранее программа была с большим успехом встречена в разных странах мира. Наши артисты ездили с гастролями в Китай, Перу, Мексику и везде встречали неизменное признание публики. Не только иностранцы, но и наши соотечественники, особенно молодежь, открывают для себя новые грани всего многообразия народной русской культуры.

КСТАТИ

Все действующие станции Московского метрополитена и шесть столичных автовокзалов оснащены необходимыми системами безопасности к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018.