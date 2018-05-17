На «Студенческой весне» в Ставрополе показали 200 номеров

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. / ТАСС /. Члены жюри «Российской студенческой весны» отсмотрели более 200 номеров участников, в общей сложности эксперты за три дня оценят более 400 номеров. Участники удивляют специалистов масштабными представлениями, необычными музыкальными инструментами, сложными костюмами и своими талантами.

2,7 тыс. участников в течение трех дней показывают российским экспертам свои таланты. Номера и представления оцениваются по семи направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Региональные программы», «Журналистика» и «Видео». Студенты привезли на главный фестиваль костюмы и декорации.

Особенно необычный реквизит подготовили номинанты направления «Оригинальный жанр». Команда из Ростова-на-Дону представила членам жюри танец на гироскутерах, студенты из Удмуртии собрали для выступления непривычные музыкальные инструменты — пластиковые трубы и ведра, представитель Кабардино-Балкарии в своей пантомиме задействовал и невидимый реквизит — ломал несуществующие стены и подбирал ключ к стене из воздуха.

"Порадовали некоторые безукоризненные номера, жюри было сложно — мы бы поставили десятки всем, трудно выбрать. Я был в жюри в прошлом году, могут отметить, что уровень участников значительно вырос. Сегодня мы видели монументальную вещь «Последний бой» с большим количеством актеров, это сложнее ставить, чем соло. О результатах можно будет говорить только завтра, когда сравним всех", — сказал член жюри, заслуженный художник РФ Виктор Уваров.

Филологи и журналисты из театра мод Южного федерального университета погрузили зрителей в снежное королевство — на сцене ожили ледяные фигуры. «Это люди, которых Снежная королева превратила в ледяные фигуры. Костюмы сделаны из пластика и покрыты полузеркальной краской и пленкой, весь номер сделан самостоятельно. Думаю, что многих наших студентов театр мод вдохновляет на другую работу и учебы», — пояснил художественный руководитель, четверокурсник Рувим Шамилов.

Праздник молодости

Участникам направления «Региональные программы» на дни фестиваля отдали здание краевого академического театра драмы. На сцене, где обычно разворачиваются постановки по пьесам известных драматургов, свои силы пробуют студенты. Победа в этом направлении оценивается выше, чем в других — за 35 минут участники показывают все свои таланты и способности.

"Талант, по большому счету, вносит в жизнь праздник. Какие бы серьезные постановки в театре не ставили, это все равно делается празднично. Когда мы смотрим «Региональные программы», выигрывают те, кто вносит какой-то смысл, созидают, дают свой молодой заряд надежды на будущее", — отметил член жюри, режиссер Московского Художественного театра им. Чехова Николай Скорик

Студенты из Перми в представлении, которое назвали «Молодость», использовали танец, вокал, декламацию, все представление проходило под сопровождение живой музыки, на сцену вышли больше 40 человек.

"Мы хотели показать, что такое студенческая молодость, дело даже не в том, как студенты поют и танцуют, а в том, как они думают… Здесь студенты разных вузов, все было сделано по-честному, вживую, причем не было профильных студентов — ни одного танцора или музыканта", — сказала режиссер представления Татьяна Санникова.

Все танцевальные стили на одной сцене

Одной из самых оживленных площадок фестиваля стало танцевальное направление. Перед началом просмотров представители дирекции фестиваля устроили на сцене танцевальный батл с участниками. Танцоры разминались в фойе перед выступлением, заходили в зал, чтобы посмотреть на исполнение соперников, выступали сами и вновь возвращались в зал — поддерживать представителей своих и чужих команд.

На сцену выходили представители разных танцевальных направлений — бального, народного, современного. Участники из Камчатского края в своем выступлении объединили несколько стилей, показав историю д"Артаньяна и трех мушкетеров. В роли мушкетеров, кстати, выступали девушки.

"Это целая история дружбы, любви, мы взяли историю мушкетеров и все это совместили с современной музыкой. Из танцевальных направлений мы задействовали хип-хоп, вог, хаус, поппинг, была еще и гимнастика", — перечислили артисты.

Илия Зиневич из Калининграда выступал соло, но привлек внимание зрителей. «Это экспериментальный перформанс, основанный на экспериментале и флексинге. Занимаюсь танцами где-то с 2013 года, начинал с брейк-данса, хип-хопа и так далее, в итоге пришел к тому, что очень нравится. Танец помогает вдохновляться, получать эмоции, которых от работы не получишь, поддержка зрителей, эмоции», — пояснил Илия, который учится по направлению «Строительство».

О фестивале

Ежегодно участниками разных этапов Всероссийского фестиваля «Российская студенческая веста» становятся более полутора млн студентов, представляющих около 1 тыс. университетов и колледжей со всей страны, сообщает пресс-центр фестиваля. Финальный этап в 2018 году проходит в Ставрополе с 15 по 20 мая.

На «Студенческой весне» в Ставрополе организовали специальное экскурсионное бюро, где в свободное от выступлений время участники могут познакомиться с городом и историей края. На одной из центральных городских площадей организаторы создали интерактивные площадки, где можно погрузиться в виртуальную реальность, посмотреть выставку мастеров Ставрополья и Северного Кавказа.