Международный фестиваль «Театр кукол — без границ» пройдет в Подмосковье с 19 по 22 мая

Московский областной театр кукол с 19 по 22 мая проводит VIII международный фестиваль «Театр кукол — без границ» в Истре, проект осуществляется при поддержке министерства культуры Московской области и Союза театральных деятелей Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Афишу фестиваля составят девять спектаклей профессиональных театров кукол из Москвы, Костромы, Вологды, Нового Уренгоя, и впервые — из Казахстана и Болгарии. Спектакли представят на сценах Московского областного государственного театра кукол, Московского Губернского театра, Московского детского Камерного театра кукол и Московского детского театра теней», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

Фестиваль откроется 19 мая показом спектакля Московского областного театра кукол «Чудо-радуга», премьера которого состоялась совсем недавно — в октябре прошлого года. 20 мая два подмосковных участника фестиваля представят зрителям спектакли, премьерные показы которых прошли в этом году.

Московский Губернский театр покажет постановку «Золотой ключ» по мотивам сказки Алексея Толстого , а Московский областной театр кукол — спектакль «Мойры Петроградского района».

21 мая помимо спектаклей на сцене Истринского муниципального драматического театра, которые покажут Вологодский государственный театр кукол и театр «Северная сцена» из Нового Уренгоя, гостей ждут культурно-экскурсионная программа и праздничные мероприятия.