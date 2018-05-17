Театр «Геликон-опера» представил историю Фигаро в советскую эпоху

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина /. Мировая премьера оперы-сатиры Микаэла Таривердиева «Женитьба Фигаренко» состоялась в четверг в московском музыкальном театре «Геликон-опера». В постановке задействованы студенты выпускного курса ГИТИСа, родившиеся уже после написания произведения, в связи с чем постановщикам пришлось проводить для них исторический экскурс, сообщила вдова композитора, президент Благотворительного фонда Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева.

Произведение является ровесником «Геликона» — им по 28 лет. Таривердиев писал ремейк «Свадьбы Фигаро» Моцарта по одноименной пьесе Пьера Огюстена Карона де Бомарше в 1989-1990 годах, рассчитывая на постановку в Московском камерном театре Бориса Покровского . Над либретто работали Михаил Казовский и Федор Филиппов

"Опера не была тогда поставлена, наверное, потому, что она была слишком современной, слишком про сегодня. Сейчас она уже про вчера, и дети, которые ее исполняют, не знают, что такое дефицит, который фактически становится героем оперы", — отметила Таривердиева.

Перед премьерой вдова композитора в знак благодарности и дружбы передала «Геликону» авторскую рукопись «Женитьбы Фигаренко». «Хочу, чтобы она была в том месте, где эта работа впервые выйдет на суд слушателей», — призналась она.

Антураж эпохи

"Самый взрослый исполнитель — 1994 года рождения, самый молодой — 1998-го, то есть они совсем не застали времен, о которых идет речь в опере, оказалось, что, изучая XVIII и XIX век, они ничего не знают про 1990-е годы — вплоть до того, что они не понимали, что надо крутить диск телефона. Какой может быть дефицит, когда вокруг затоваривание? Как может быть что-то под прилавком? Вот такую просветительскую работу мы провели", — сказала режиссер спектакля Галина Тимакова

При этом, по словам режиссера, студенты с благоговением относятся к творению Таривердиева. «Любовь к этой опере пришла через любовь к самому Таривердиеву — они знают этого композитора, поют его песни», — отметила она.

Дирижер-постановщик Валерий Кирьянов добавил, что в новинку студентам была и работа с настоящим оркестром и дирижером. «Это по сути их первый серьезный опыт, — подчеркнул он. — Надо отметить еще один факт: вокальные партии у Микаэла Леоновича очень сложны по языку, встречаются неожиданные модуляции. Вся интонационная сфера подчинена максимальной выразительности оперы-буффа, оперы— сарказм».

Постановка стала дипломной работой курса художественного руководителя «Геликона» Дмитрия Бертмана и Тимаковой в ГИТИСе. «Женитьба Фигаренко» — это такая озорная вещь, что ее как раз надо делать с этими ребятами. И то, что они ничего не знают об этом времени, — счастье. Счастье, что они не пили бочковой кофе, что не знают фены-ведра", — отметил Бертман.

Фены на сцене буквально заменили голубые ведра, а скамейками и столами героям служат большие клетчатые сумки торговцев-челноков. Актеры также одеты по моде 90-х: рубашки с контрастными галстуками, спортивные костюмы и цветные лосины.

Исполнители

"У нас уникальный курс в ГИТИСе", — отрекомендовал Бертман артистов, которым предстояло воплотить героев Бомарше в XXI веке.

В новой версии Фигаро стал Николаем Фигаренко. Его играет Давид Посулихин. Вместе с невестой — Варварой Сюзоновой, которую воплотила Елизавета Нарсия, — он пытается открыть парикмахерскую.

Граф Альмавива в исполнении Дзамболата Дулаева стал Евграфом Альмовивовым, зампредом горисполкома. Александра Гладышева сыграла его жену Розалию Трофимовну, которая пытается отвлечь от городских дел внимание столичного журналиста Керубинова (которым стал Керубино) в исполнении Михаила Мышлянова

Оперу покажут 18 мая и 2 июля, затем постановка останется в репертуаре театра, уточнил худрук.

Таривердиев