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Балерина Диана Вишнева впервые показала новорожденного сына
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Балерина Диана Вишнева впервые показала новорожденного сына 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Вчера стало известно, что 41-летняя прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева родила первенца. А вечером, через несколько часов после появления данной новости в СМИ, знаменитость решила подтвердить эту информацию. Диана показала в Instagram фото с новорожденным малышом и призналась, что счастливое событие в ее жизни произошло 13 мая.
Так много света пришло в мою жизнь в День матери, 13 мая, 2018. Добро пожаловать в наш мир, мой маленький сын!👼💛
— подписала снимок балерина.
Поклонники оставили множество добрых пожеланий и поздравлений в комментариях. «Это лучшее ваше Произведение.. !💝😇🎈🕊 Поздравляю от всей души!», «Огромного счастья и здоровья маме и малышу!», «Диана, Константин, сердечно поздравляем вас!», «Какая чудесная новость! Поздравляю счастливых родителей!❤️», — пишут пользователи.
Напомним, в 2013 году балерина Диана Вишнева вышла замуж за своего продюсера Константина Селиневича, с которым танцовщицу связывают длительные отношения. Свадебная церемония состоялась на Гавайских островах. О беременности балерины стало известно осенью прошлого года. Знаменитая танцовщица пыталась скрывать это событие от общественности, но от внимательных поклонников спрятаться не удалось. Секрет раскрылся, когда балерина приняла решение не участвовать в собственном фестивале «Context. Диана Вишнева».
Фото: Instagram @dianavishneva
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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