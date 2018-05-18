Балерина Диана Вишнева впервые показала новорожденного сына

Вчера стало известно, что 41-летняя прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева родила первенца. А вечером, через несколько часов после появления данной новости в СМИ, знаменитость решила подтвердить эту информацию. Диана показала в Instagram фото с новорожденным малышом и призналась, что счастливое событие в ее жизни произошло 13 мая.

Так много света пришло в мою жизнь в День матери, 13 мая, 2018. Добро пожаловать в наш мир, мой маленький сын!👼💛

— подписала снимок балерина.

Поклонники оставили множество добрых пожеланий и поздравлений в комментариях. «Это лучшее ваше Произведение.. !💝😇🎈🕊 Поздравляю от всей души!», «Огромного счастья и здоровья маме и малышу!», «Диана, Константин , сердечно поздравляем вас!», «Какая чудесная новость! Поздравляю счастливых родителей!❤️», — пишут пользователи.

Напомним, в 2013 году балерина Диана Вишнева вышла замуж за своего продюсера Константина Селиневича, с которым танцовщицу связывают длительные отношения. Свадебная церемония состоялась на Гавайских островах. О беременности балерины стало известно осенью прошлого года. Знаменитая танцовщица пыталась скрывать это событие от общественности, но от внимательных поклонников спрятаться не удалось. Секрет раскрылся, когда балерина приняла решение не участвовать в собственном фестивале «Context. Диана Вишнева».

Фото: Instagram @dianavishneva