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Звезда балета Вишнёва родила сына
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Звезда балета Вишнёва родила сына
News.ru
28 минут назад
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Фото:
News.ru
Прима-балерина
Диана Вишнёва
впервые стала мамой. Именно по этой причине балерина отказывалась выступать в последние месяцы.
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