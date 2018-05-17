Ещё
Звезда балета Вишнёва родила сына
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Звезда балета Вишнёва родила сына 

News.ru 28 минут назад
Фото: News.ru
Прима-балерина Диана Вишнёва впервые стала мамой. Именно по этой причине балерина отказывалась выступать в последние месяцы.
News.ru: последние новости
Куда пойти в Москве с 11 по 17 мая «Бессмертный полк» набрал 10 млн участников Звёзды съедутся на «Голосящий КиВиН»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Как живут актёры с дефектами внешности3
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу9
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение