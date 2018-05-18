Балет Большого театра открывает гастроли в Пекине 

ПЕКИН, 18 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в пятницу начинает гастроли в Пекине. Выступления московской труппы продлятся до 25 мая и пройдут на сцене Национального центра исполнительских искусств, который в КНР именуют Большим театром Китая, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.
"Последний раз Большой балет выступал в Пекине в 2010 году, это были столь же масштабные гастроли, как и нынешние, и проходили там же — на сцене Национального центра исполнительских искусств, который по праву считается чудом архитектуры и театрального оснащения", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, на этот раз в китайскую столицу прибыла практически вся балетная труппа Большого во главе с ее руководителем Махаром Вазиевым. Показ спектаклей будет сопровождать оркестр ГАБТ, за дирижерский пульт встанет Павел Клиничев. В афише гастролей два названия — балеты «Корсар» и «Пламя Парижа».
"Корсар" начинает
"Символично, что в Год русского балета, коим объявлен 2018 год, а также в честь 200-летия великого хореографа Мариуса Петипа, гастроли в Пекине откроются «Корсаром», — отметила Новикова. — Действительно, это настоящий «большой балет». К тому же, захватывающая история о морских разбойниках, возглавляемых отважным Конрадом, который влюбился в прекрасную турчанку — невольницу Медору, по-прежнему будоражит зрительские сердца".
Впервые этот спектакль в 1856 году в Париже на сцене Гранд-опера поставил Мариус Петипа. Спустя 12 лет — в 1868 году — великий хореограф перенес своего «Корсара» в Большой театр в Москву. «Тот спектакль, который сейчас идет в ГАБТ, поставлен современными хореографами Алексеем Ратманским и Юрием Бурлакой», — уточнила пресс-атташе Большого театра, добавив, что эта версия максимально приближена к оригиналу.
Новикова проинформировала, что «Корсара» в Пекине покажут трижды — 18, 19 и 20 мая. В главных партиях в разных составах выступят: Екатерина Крысанова, Юлия Степанова, Игорь Цвирко, Денис Родькин, Владислав Лантратов, Ксения Жиганшина, Денис Савин, Виталий Биктимиров.
Вторым спектаклем, включенным в гастрольную афишу, станет «Пламя Парижа» на музыку Бориса Асафьева в постановке Алексея Ратманского, который оживил и восстановил во многом утраченный знаменитый советский балет Василия Вайнонена. Этот спектакль покажут четыре раза — с 22 по 25 мая.
Завершив выступления в Китае, балетная труппа Большого театра проследует в столицу Южной Кореи — Сеул, где 28 и 29 мая покажет балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» в постановке Юрия Григоровича, заключила пресс-атташе ГАБТ.