В Хабаровске из работяги сделают писателя 

Хабаровск вновь в ожидании театральной постановки с участием известных столичных артистов. 24 мая на сцене краевого театра драмы Станислав Бондаренко, Евгений Сидихин, Глафира Тарханова, Павел Майков, Иван Жидков и другие сыграют в спектакле «Колесо фортуны» по культовому роману Юрия Полякова «Козлёнок в молоке», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Остроумная сатирическая комедия начинается с необычного пари и становится смешной историей про мнимого писателя, ненаписанный роман и вполне реальную литературную премию.
Подвыпившие в Доме литераторов писатели спорят — можно ли с помощью PR-технологий «из никого» сделать великого писателя? Возможно ли, чтобы полуграмотный рабочий со стройки превратился в гениального богемного писателя-авангардиста? Вот он — золотой час имиджмейкера! Но наступает момент, когда что-то выходит из-под контроля…
Спектакль «Колесо Фортуны», в лёгкой саркастической манере повествующий о закулисье писательской действительности, в конечном итоге, намного шире. Он о самой жизни, полной верениц непредсказуемых авантюр и цепей случайных совпадений.
Кстати, на сцене хабаровской драмы на протяжении нескольких лет идёт свой «Козлёнок в молоке», который поставил известный столичный режиссёр Эдуард Ливнев.