В Хабаровске из работяги сделают писателя

Остроумная сатирическая комедия начинается с необычного пари и становится смешной историей про мнимого писателя, ненаписанный роман и вполне реальную литературную премию.

Подвыпившие в Доме литераторов писатели спорят — можно ли с помощью PR-технологий «из никого» сделать великого писателя? Возможно ли, чтобы полуграмотный рабочий со стройки превратился в гениального богемного писателя-авангардиста? Вот он — золотой час имиджмейкера! Но наступает момент, когда что-то выходит из-под контроля…

Спектакль «Колесо Фортуны», в лёгкой саркастической манере повествующий о закулисье писательской действительности, в конечном итоге, намного шире. Он о самой жизни, полной верениц непредсказуемых авантюр и цепей случайных совпадений.