Нина Дорошина жила без телевизора и мобильного телефона

Актриса Нина Дорошина умерла в Москве 21 апреля. Перед смертью она четырежды вызывала скорую помощь, но отказывалась от госпитализации.

— 26 лет назад я пришел в театр «Современник», и так получилось, что последние роли Нины Михайловны были связаны со мной, — начинает свой рассказ 46-летний актер. — Ролей у нее было немного, зато она активно преподавала в Щукинском училище. В конце жизни у нее особо не было друзей, но мы с ней близко дружили.

Личная жизнь Дорошиной складывалась непросто. В 18 лет она влюбилась в статного красавца Олега Ефремова . У них случился роман. Но любвеобильный Ефремов вскоре увлекся Анастасией Вертинской . А Дорошина назло ему вышла замуж за актера Олега Даля (он был моложе ее на 7 лет). И продолжала любить Ефремова. Ее брак с Далем распался довольно быстро. Позже в жизни актрисы появился другой мужчина — Владимир Тышков, художник по свету театра «Современник». Они прожили вместе около 20 лет.

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— На сплетни и домыслы о ее жизни Нина Михайловна не реагировала, — продолжает Максим Разуваев. — Она любила о себе рассказывать, но если упоминала некоего «известного человека», добавляла: «Не буду говорить его имени». Но, увлекшись рассказом, могла ненароком его назвать. В таком контексте: «Он мне говорит: „Нина, я люблю тебя!“, а я ему отвечаю: „Олег, ну в жизни все бывает…“ Многие сейчас задаются вопросом, была ли она одинока, думала ли о смерти. Да ничего она не думала. Она даже не понимала, что взрослеет. Ее называют стоиком, но она искренне не замечала ничего плохого. Весь дом у Нины Михайловны был завален книгами, все в полнейшем беспорядке и хаосе. Думаю, она не была приспособлена готовить даже сама себе, но не испытывала из-за этого дискомфорта. А о своих болезнях она как раз очень любила говорить, но никогда не жаловалась. Она умела удивлять! За кулисами могла держаться за сердце, а потом бодро выскакивала на сцену, задирала ноги, кидала батманы. Партнеры забывали текст, потому что не понимали, как такое возможно.

В последний раз Максим Разуваев был в гостях у Нины Дорошиной около полугода назад. Актер уговаривал ее начать пользоваться современными благами цивилизации — телевизором и мобильным телефоном. Но Дорошина отказывалась наотрез.

— Я в очередной раз сказал: „Нина Михайловна, как вы живете без телевизора? Вы же тут одна, пусть хоть что-то говорит“. А она отвечает: „У меня есть радио!“ Мобильного телефона тоже не было. У нее был советский, дисковый, разбитый аппарат. Его она любила, всех просила: „Всегда мне звоните!“ В этой просьбе не было мольбы, просто напоминание. В нашу последнюю встречу я ей сказал: „У меня есть маленький телевизор, я вам его привезу, и можете его даже не включать“. Но так и не успел привезти…

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