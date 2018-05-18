Мэр столицы Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль «Политех»

Как сообщает информационный портал «Москва 24», фестиваль науки, искусства и технологий пройдет на территории Парка Горького в эти выходные. Гостей ждут увлекательные научные эксперименты, мастер-классы, арт-представления и спектакль от лауреатов «Золотой маски». Главным событием фестиваля станет танцевальный перформанс VR_I от команды швейцарского хореографа Жиля Жобана. В виртуальной реальности у каждого зрителя-участника будет аватар, как в компьютерной игре, повторяющий движения своего обладателя.