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С. Собянин пригласил жителей столицы на Московский велопарад 20 мая
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С. Собянин пригласил жителей столицы на Московский велопарад 20 мая 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на Московский велопарад, который пройдет 20 мая 2018 г. Он этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«На Садовом кольце пройдет Московский велопарад. В зоне старта вам помогут подкачать шины, смазать цепь и настроить скорости. Здесь можно узнать о правилах участия и бонусах для участников», — написал мэр.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что городской велопрокат предоставит пользователям скидки во время Московского велопарада.
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