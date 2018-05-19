С. Собянин пригласил жителей столицы на Московский велопарад 20 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на Московский велопарад, который пройдет 20 мая 2018 г. Он этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«На Садовом кольце пройдет Московский велопарад. В зоне старта вам помогут подкачать шины, смазать цепь и настроить скорости. Здесь можно узнать о правилах участия и бонусах для участников», — написал мэр.