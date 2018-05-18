С. Собянин пригласил жителей столицы на новый сезон «Маркета местной еды» в Провиантских складах

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на новый сезон «Маркета местной еды», который начнется 19 мая в Провиантских складах. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Завтра открывается новый сезон «Маркета местной еды» во дворе Провиантских складов. Уже пятый год подряд он знакомит гостей с уличной кухней типа бургеров и тако», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что для того, чтобы всем было комфортно, во дворе будут работать детская площадка, велопарковка и поилки для собак.

«Маркет местной еды» является площадкой для теста новых гастропроектов, на него приглашаются профессиональные повара и работники сферы пищевой промышленности, гастрономии и кулинарии.