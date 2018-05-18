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С. Собянин пригласил жителей столицы на новый сезон «Маркета местной еды» в Провиантских складах
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С. Собянин пригласил жителей столицы на новый сезон «Маркета местной еды» в Провиантских складах 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на новый сезон «Маркета местной еды», который начнется 19 мая в Провиантских складах. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Завтра открывается новый сезон «Маркета местной еды» во дворе Провиантских складов. Уже пятый год подряд он знакомит гостей с уличной кухней типа бургеров и тако», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что для того, чтобы всем было комфортно, во дворе будут работать детская площадка, велопарковка и поилки для собак.
«Маркет местной еды» является площадкой для теста новых гастропроектов, на него приглашаются профессиональные повара и работники сферы пищевой промышленности, гастрономии и кулинарии.
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