Афиша выходных в Оренбурге с 18 по 20 мая

Приближаются выходные — пора планировать отдых! Эта полная рабочая неделя после предыдущих праздничных для некоторых стала настоящим испытанием. О том, как и где можно провести свободное время 18-20 мая, читайте в афише интернет-издания ПроОрен.

Пятница, 18 мая В «Первом баре» состоится фестиваль с интригующим названием «Монохромазия». Это своеобразная терапия, где будут слушать много музыки и распределять ее по цветам. Ничего не понятно, но интересно? Приходи! Начало в 18:00. Цена билета — 200 руб, на входе — 350 руб. 16+

В оренбургском драмтеатре в пятницу можно будет посмотреть спектакль «Любовь и голуби». Комедия будет идти 2,5 часа. Билеты от 200 до 800 руб. Начало в 19:00. 12+

В этот день оренбуржцев будут ждать в «Rebro» на Дне рождении клуба. Известные диджеи, живая музыка, классный ведущий — будет весело! Начало в 19:00. Вход свободный. 18+

В пабе «Печеное колено» в пятницу можно послушать кавер-бэнд «Пломбир» и dj Панарина. Компаниям девушек здесь обещают комплимент от бара и кухни. Начало в 18:00. 18+

Суббота, 19 мая Самое главное событие дня — всероссийская акция «Ночь музеев». В этот день двери музеев будут открыты для оренбуржцев допоздна. В музее ИЗО вас ждет множество выставок, мастер-классов по рукоделию, ярмарка, выступления кавер-групп города. Начало в 18:00. Вход — 100 руб. 12+

В выставочном комплексе «Салют, Победа!» можно будет поучаствовать в квесте в честь прошедшего Дня Победы, сыграть в викторину и посетить экскурсию. Начало в 18:00. Вход свободный. 12+

С остальными мероприятиями «Ночи музеев-2018» вы можете ознакомиться здесь. /afisha/noch-muzeev-2018.html

Если музеям вы предпочитаете театральную постановку, то можете сходить в областной драмтеатр на спектакль «Шесть блюд из одной курицы». Начало в 18:00. Билеты от 200 до 1000 руб. 16+

В этот день Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека приглашает своих друзей на литературно-музыкальный праздник. Для детей работники библиотеки проведут викторины, покажут фокусы и споют песни. Начало в 12:00. Вход свободный. 0+

Воскресенье, 20 мая В последний выходной день актеры Бугурусланского драмтеатра представят на сцене оренбургской драмы спектакль-комедию «Женитьба Фигаро». Начало в 18:00. Билеты — 400 руб. 12+

А оренбургская музкомедия порадует жителей города мьюзиклом-сказкой «Иван да Марья» в постановке Кима Брейтбурга . Билеты — 250-300 руб. Начало в 11:00. 0+

Для любителей поиграть в магазине настольных игр «Игротей» пройдет ролевая игра «Тени над Побережьем Мечей». Цена участия — 150 руб. Начало в 16:00. 16+

Также в воскресенье начнется полезный тренинг «Эффективные переговоры / Управленческие поединки». Идти мастер-класс будет в течение двух дней. Здесь вам расскажут о тактике переговоров и рычагах манипулирования. Начало в 10:00 в ресторане «Дубрава». Стоимость участия — 1000 руб. 21+