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Тюменские театры разделят 2 грантовых миллиона
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Тюменские театры разделят 2 грантовых миллиона 

Уралинформбюро 56 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Два миллиона рублей выделено на гранты для театров Тюменской области. Их перечень на заседании президиума регионального правительства утвердил губернатор Владимир Якушев.
Средства предусмотрены на постановки по классическим и современным произведениям, спектакли для детей, а также моноспектакли и любительские постановки.
Также была утверждена обновленная региональная программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области на 2018-2025 годы». Среди ее основных задач — профилактика зависимостей, формирование культуры здорового питания и повышение уровня физической активности тюменцев, а также выявление и профилактика факторов риска хронических заболеваний.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе губернатора, участники заседания обсудили и проект рамочного соглашения между Тюменской областью и Российским книжным союзом, соглашение о сотрудничестве с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в целях реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».
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