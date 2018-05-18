Тюменские театры разделят 2 грантовых миллиона

Два миллиона рублей выделено на гранты для театров Тюменской области. Их перечень на заседании президиума регионального правительства утвердил губернатор Владимир Якушев

Средства предусмотрены на постановки по классическим и современным произведениям, спектакли для детей, а также моноспектакли и любительские постановки.

Также была утверждена обновленная региональная программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области на 2018-2025 годы». Среди ее основных задач — профилактика зависимостей, формирование культуры здорового питания и повышение уровня физической активности тюменцев, а также выявление и профилактика факторов риска хронических заболеваний.