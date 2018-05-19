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На Горе Крестовой пройдёт седьмой театральный фестиваль
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На Горе Крестовой пройдёт седьмой театральный фестиваль 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
23 июня в Губахе в седьмой раз пройдёт Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», ставший брендом не только Губахинского района, но и всего Пермского края.
После балетов и мюзиклов, уже увиденных зрителями (за шесть лет их число превысило 55 тысяч) в предзакатных июньских лучах на вершине этой горы, нынче настал черёд оперы. Ведущие солисты Пермского театра оперы и балета исполнят тут, в одном из красивейших мест Прикамья, отрывки из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Гуно, Массне, Бородина, Рахманинова.
«Два действия оперного гала, каждое по 40 минут — это новый формат фестивального проекта «Закат на Крестовой», — рассказал член оргкомитета проекта, депутат ЗС Пермского края Армен Гарслян. — красота, любовь, живой оркестр, живое пение! И мы решаем много технических вопросов, чтобы не потерять звучание на фоне природы, что очень важно».
Дирижировать оркестром на Крестовой будет Пётр Белякин, ассистент Теодора Курентзиса. А поскольку семь, порядковый номер нынешнего фестиваля, — цифра не простая (кто-то уверен, что это божествнное вмешательство в личность, кто-то — что «семёрка» руководит пространством и временем), то и с погодой, хочется верить, участникам и гостям гала определённо повезёт.
Так что пусть некоторые считают, что «умный в гору не пойдёт», позвольте с ними не согласиться. Кстати, уже сейчас, за месяц до фестиваля, в оргкомитет поступают заявки на билеты, в том числе из других регионов: Екатеринбурга, Башкирии, Татарстана. И даже из-за границы.
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