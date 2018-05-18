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Балкон театр драмы Горького отдадут под VIP-трибуну фан-зоны
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Балкон театр драмы Горького отдадут под VIP-трибуну фан-зоны 

Деловое сообщество 1 час назад
Привилегированные фанаты смогут лицезреть мероприятия фан-зоны на Театральной площади из специальной VIP-трибуны. Она расположится на балконе театра драмы им. Максима Горького. Об этом журналистам рассказал руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков.
«Балкон театра Горького отдадим под VIP-зону для зрителей фестиваля. В программе фестиваля будет концертная и развлекательная программа», — отметил он. По его словам, уже точно известно, что на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону выступят известные группы «Каста», IOWA. Также развлекать гостей мероприятия будет шоумен Дмитрий Дибров.
На Театральной площади можно будет посмотреть все матчи ЧМ-2018. На Фонтанной площади рядом появится экспозиция Ростовской области и выставка, посвященная народам мира.
Всего на фестивале болельщиков одновременно смогут находиться до 22 тыс. человек. Войти можно будет со стороны улицы Советской и улицы Большой Садовой.
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