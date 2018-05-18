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Прощание с командиром «Пятнашки» пройдет в Донецке в пятницу
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Прощание с командиром «Пятнашки» пройдет в Донецке в пятницу 

РИА Новости 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 18 мая — РИА Новости. Прощание с погибшим командиром батальона «Пятнашка» Олегом Мамиевым пройдет в пятницу в Донецке в театре оперы и балета, сообщила РИА Новости его близкая знакомая.
Ранее движение «Союз добровольцев Донбасса» на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщило, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай».
"Прощание состоится в театре оперы и балета в Донецке, потом тело увезут в Северную Осетию, похороны пройдут, скорее всего, завтра", — сказала собеседница агентства.
Мамиев приехал в Донбасс вскоре после госпереворота в Киеве. Он воевал в подразделении «Восток», участвовал во многих боевых операциях. Перейдя в интербригаду «Пятнашка», Мамиев вскоре стал ее командиром. Это подразделение, как отмечает «Союз добровольцев Донбасса», несло службу на одном из самых опасных направлений на окраине Донецка.
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