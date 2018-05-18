Недомашние выходные. Куда сходить омичам 19 и 20 мая

Омск вновь примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». Между омскими музеями будут курсировать шаттлы, благодаря чему омичи и гости города смогут посетить все площадки и доехать до исторического парка. В автобусах будут работать экскурсоводы. Стартует акция в 18.00 и продлится до часу ночи. По этой ссылке можно посмотреть программу дня, но в городе состоятся и другие мероприятия. Вот на что Оmsk.aif.ru предлагает тоже обратить своё внимание.

19 мая, суббота

В 18.00 на сцене ДКСМ «Звездный» состоится спектакль Северного драматического театра «А зори здесь тихие… ». События развиваются в годы Великой Отечественной войны. Время заставило взять в руки оружие не только мужчин, но и девушек, еще не видевших жизни. Героини спектакля разные, но всех их объединила одна мечта, с которой пришлось расстаться, — желание быть счастливыми. Теперь они зенитчицы, бойцы, способные дать отпор оккупантам. И они должны выполнить свой воинский долг… Адрес: ул. 22 Апреля, 20а. Стоимость билетов — от 150 рублей. Справки и бронирование по телефону 8 905 098-93-22.

В 19.00 в Арт-центре на Любинском студия танца «Галианта» представит новый проект — спектакль «Сказки леса». В основе постановки — старинные поверья о чудесах в купальскую ночь, магия танца и красота живой музыки. Адрес: ул. Ленина, 9. Стоимость билетов — от 100 до 350 рублей. Мест в зале немного, лучше приобрести билет заранее. Телефон 8 904 829-00-73.

Единственный в Омске крытый аквапарк отмечает свой третий день рождения и приглашает провести этот праздник вместе. В этот день, 19 мая, пройдет грандиозное празднество с насыщенной программой: шоу мыльных пузырей и ледяное шоу, аниматоры и аквагрим для детей, водные игры и конкурсы, соревнования и веселые старты, дискотеки. Кульминацией праздника станет финал конкурса красоты «Мисс АкваРио». Праздник стартует в 10.00, а закончится в 22.00. Стоимость 300 — 1200 руб. Адрес: улица Завертяева, 5.

Городской летний семейный марафон «Ехали медведи на велосипеде» пройдет 19 мая 2017 года с 15.00 до 18.00 часов в Омске на территории сквера им. Дзержинского (напротив Администрации города Омска). В программе мероприятия семейный веломарафон, конкурс семейных пикников, концертная программа и розыгрыш призов. В мероприятии могут принять участие все желающие семьи, воспитывающие одного или несколько детей, в возрасте от 4 до 10 лет. Обязательно условие — наличие элементов костюмов сказочных героев, использование сказочной тематики при оформлении семейного пикника.

19 мая в 17.00 в Концертном зале прозвучит «Грациозный балет». Так назвали программу, в которой прозвучат произведения из балетных спектаклей. Их исполнит камерный оркестр, которым будет дирижировать Рустам Дильмухамедов из Новосибирска. Прозвучат музыка к балету «Времена года», «Аполлон Мусагет», «Сотворение мира». Подробности по этой ссылке.

Комедию «Здравствуйте, я ваша тёща!» сыграют во ДИ «Сибиряк». В роли тёщи — заслуженный артист России Александр Гончарук . В аннотации пишется: «Чего не сделаешь ради любви и хорошего замужества. Вот и героиня спектакля, стесняясь своей матери, нанимает неудавшегося актера-мужчину исполнить роль будущей тещи перед своим женихом. Но события начинают развиваться самым неожиданным образом». Зрителя ждут стремительность действия и запутанная интрига, внезапные повороты сюжета и забавные недоразумения, уморительные диалоги и неожиданная концовка. Все подробности по этой ссылке.

20 мая, воскресенье

В 9.30 состоится церемония открытия весеннего полумарафона. В культурно-историческом комплексе «Омская крепость» стартуют участники забегов на 2 и 5, 10, 5 км, а также участники на дистанции 21,1 км с гандикапом. Весенний полумарафон (до 2014 года Омский полумарафон-гандикап), — это соревнование разных по классу участников с предварительным уравниванием шансов на победу. В забеге используется старт с временным интервалом участников в зависимости от их возраста: первыми на дистанцию уходят ветераны, последними — самые молодые.

В Омском планетарии состоятся лекции о космосе для взрослых и детей. Для участия желательна регистрация. Просто отметьтесь в соответствующем обсуждении:

15.00 Лекция «Путешествие по звездному небу». Лектор: Татьяна Семёнова . Цена билета: 200 руб.16.30 Лекция «Путешествие по Солнечной системе для детей от 5 лет». Лектор: Елена Леус. Цена билета: 200 руб. 18.00 Лекция «Планеты Солнечной системы». Лектор: Владимир Крупко . Цена билета: 200 руб.19.30 Лекция «Жизнь во Вселенной». Лектор: Владимир Крупко. Цена билета: 200 руб.21.00 Лекция «Романтическая Вселенная», с наблюдениями в телескоп Луны и Венеры. Лектор: Владимир Крупко. Цена билета: 200 руб.

В 15.00 состоится мастер-класс по масляной живописи «Раскрой в себе творца». Мастер-класс предназначен для всех, кто хочет попробовать себя в роли художника и научиться рисованию в кратчайшие сроки — при этом уровень подготовки не имеет значения. Организаторы обещают, что под руководством опытного преподавателя гарантированно нарисуете красивую картину всего за три часа бучения. Адрес: пр. К. Маркса, 18/5, 2 этаж, творческий центр «Гало».