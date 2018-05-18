Актеры столичных театров сыграют в футбол в «Лужниках»

III театральный футбольный турнир Ermolova Cup пройдет на стадионе «Лужники» 21 мая. На поле выйдут команды столичных театров, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Жеребьевку турнира провели 7 мая. По ее результатам в группу А вошли команды Театра имени Ермоловой, электротеатра «Станиславский», Театра имени Маяковского и Театра имени Пушкина. В группе B − «Содружество актеров Таганки», Мастерская Петра Фоменко , Малый театр и театр Et Cetera.

По словам худрука Московского драматического театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, актеры тренировались два раза в неделю, независимо от погоды. «Я очень люблю играть в футбол. Это прекрасный вид спорта, который объединяет людей и дает прекрасную возможность научиться действовать как одно целое», − рассказал Меньшиков.

В прошлом в соревнованиях участвовали актеры «Ленкома», Российского академического молодежного театра, «Гоголь-центра», МХТ имени Чехова и Театра Российской армии. В этом году турнир стартует на поле № 6 в 11:00.