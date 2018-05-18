Спектакли петербургского Театра «Буфф» в Нижнем Новгороде: «Дневник авантюриста», «Идеальный муж», «Дождь», «Дикарь», «Казанова в России»

Открыл гастроли музыкальный спектакль «Дневник авантюриста» по пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», символично представленный в день рождения драматурга. Композитор мюзикла — Максим Дунаевский . Злободневный памфлет сделан в легкой ироничной форме. А сам сюжет, в основе которого ведение дневника двуличным Егором Глумовым ( Андрей Подберезский ), смотрится особенно актуально и современно сейчас, когда публичные язвительные записи в социальных сетях стали приметой времени. Постановка И. Штокбанта — лаконичная, с хорошими актерскими работами, задала прекрасное начало. Фото: театр «Буфф»

Труппа «Буффа» кажется огромной — на сайте театра представлены имена 76 артистов. Всё это — семь поколений выпускников эстрадного отделения Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. На трех сценах они играют спектакли для взрослых и детей. А в «Зеркальной гостиной», в стиле советских «Голубых огоньков», дают музыкальное обозрение «Это было так», режиссера-постановщика Марии Немировской . Его в Нижнем Новгороде показали дважды.

Модные 70-е годы прошлого века здесь переданы с наивным, неиссякаемым оптимизмом. Знакомые песни, живой вокал и танцы. В родных стенах зрители сидят за столиками, как в телешоу, но в нижегородских условиях такого не повторить — все было традиционно. Для ностальгирующей и возрастной публики — спектаклем попали в настроение!

Будь то герой пьесы «Идеальный муж» Оскара Уайльда — сэр Роберт Чилтерн, писатель Эрнст Кимович в лирическом спектакле «Дождь любви», или главный персонаж мюзикла «Казанова в России» — в постановках И. Штокбанта всегда есть главная звезда! Трагикомический герой, справедливо обласканный вниманием публики — заслуженный артист России Мурад Султаниязов . Он умеет быть разным и всегда — это заметная работа. Фото: Театр «Буфф»

В «Дожде», написанном о наших современниках, в мастерской игре Султаниязова есть главное — тонкий интеллигентный юмор и фонтанирующая энергия! Уже за это можно простить нестабильный темпо-ритм постановки и поверить в «сказочную» историю встречи главных героев, даже если есть разница в возрасте влюблённых, более чем в 30 лет. Лёгкая меланхолия, атмосфера воссозданной питерской квартиры, где живёт любовь, ненадолго согрели зрителей в тот прохладный весенний вечер. Фото: Театр «Буфф»

Иным оказался спектакль «Дикарь» (по пьесе А. Касоны), поставленный заслуженной артисткой России Никой Козоровицкой. Испанская «мыльная сказка» на российский лад — с пафосом обличения современного общества потребления. История взросления Пабло — молодого человека благородного происхождения, по прозвищу Дикарь ( Георгий Неусыпов ), до 24 лет прожившего в горах с сумасшедшим отцом. Недаром, музыкальным сопровождением звучит грустный армянский дудук, в азартных сценах сменяемый лихой мелодией, в стиле кавказской лезгинки. Во всём этом эклектическом наборе есть и красивые испанские музыкальные темы. Фото: Театр «Буфф»

Тётушки нанимают Дикарю привлекательную гувернантку из столицы — Маргариту ( Виктория Заболотная ). Она — единственная, кто не сбежит в первый же день. Интриги в сюжете изначально никакой нет, поскольку сразу становится ясно, что закончится всё хэппи-эндом. Экстерном, наверстав за год школу, университеты и этикет, Пабло и очаровательная Марга (словно «Красавица и Чудовище»), в слезоточивом финале обретают предсказуемое счастье. Стервятники — родственники будут разоблачены и изгнаны из дома.

С сожалением хочется отметить слабую сценографию: статичные декорации, состоящие из лестницы и стола, огромные белые тюлевые «занавески» сопровождают всё действие. Современности должен бы придать экран, на который проецируется изображение цветущей вишни, гор, моря и скал, а то и фрагменты современного дождливого Санкт-Петербурга. Так режиссёр проводит смысловую параллель с нашим временем. При этом, смешав в костюмах персонажей весь двадцатый век.

Мюзикл «Казанова в России», закрывавший гастроли, традиционно называют «визитной карточкой» театра. Автор пьесы и режиссёр-постановщик Исаак Штокбант в 1999 году за него был награждён премией «Золотой софит». Спектаклю в этом году исполнилось двадцать лет. Основная трагичная тема женской доли за эти годы не устарела, но мюзикл уже не назовёшь современным. Исполнение вокальных номеров, держа микрофоны в руках. Костюмы в стиле ночного варьете, хотя время повествования — екатерининская Россия. Наконец, скромный сюжет: как Казанова выкупил крепостную девку — цветочницу, влюбился в неё, и чуть было не увёз потом в Италию. Всё вместе — музейная история театра прошлого века. Фото: Театр «Буфф»

Нижегородцы в целом заинтересованно и тепло встретили столичных гостей, но многое вызвало удивление. Скорее всего, из-за завышенных ожиданий от приезда «питерского театра». Непривычная форма, с нарочитым гротеском, выбор тем для постановок, большой возраст некоторых привезенных спектаклей — вызвали неоднозначные обсуждения в среде театралов. Театр «Буфф» не причислишь к авангарду современной театральной жизни. Порой, к жанру спектаклей хотелось добавить приставку «ретро». Тем не менее, гастроли удались — ведь они не остались незамеченными. А нижегородский зритель получил бесценный опыт разнообразных впечатлений.

Масштабный визит был организован федеральной программой «Большие гастроли». Благодаря такой поддержке в мае нас ждут спектакли Большого театра кукол (Санкт-Петербург): с 11 по 15 мая. С 6 по 10 июня на гастроли приедет Театр оперы и балета Республики Коми (Сыктывкар).