В ТЦСО «Ховрино» поговорят об архитектуре театра имени Маяковского

Встреча, посвященная архитектуре театра имени Маяковского, пройдет 24 мая в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино». Об этом рассказали в администрации ТЦСО.

— В доме на углу Большой Никитской и Малого Кисловского переулка почти всегда был театр. Когда-то здесь, правда, стояли каменные палаты обер-секретаря Комарова, но уже в начале XIX века на их месте можно было увидеть странное здание, имеющее большой круглый центральный объем и два прямоугольных объема по бокам, — отметили в центре.

Всех желающих будут ждать к 14.30 в центре соцобслуживания «Ховрино» по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. Вход свободный. (то)