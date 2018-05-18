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В ТЦСО «Ховрино» поговорят об архитектуре театра имени Маяковского
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В ТЦСО «Ховрино» поговорят об архитектуре театра имени Маяковского 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Встреча, посвященная архитектуре театра имени Маяковского, пройдет 24 мая в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино». Об этом рассказали в администрации ТЦСО.
— В доме на углу Большой Никитской и Малого Кисловского переулка почти всегда был театр. Когда-то здесь, правда, стояли каменные палаты обер-секретаря Комарова, но уже в начале XIX века на их месте можно было увидеть странное здание, имеющее большой круглый центральный объем и два прямоугольных объема по бокам, — отметили в центре.
Всех желающих будут ждать к 14.30 в центре соцобслуживания «Ховрино» по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. Вход свободный. (то)
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