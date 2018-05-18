Курский спектакль получил награду престижного театрального фестиваля

Курский драматический театр им А. Пушкина вернулся с победой со Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны-2018».

На конкурсе куряне показали «безжалостный романс» (таков жанр спектакля) по произведению Николая Тургенева «Месяц в деревне». В этом году на фестивале «Волжские театральные сезоны-2018» театрами из Омска, Оренбурга, Башкирии, Челябинска, Перми, Белгорода, Курска, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя было представлено 17 спектаклей. Конкурсантов для участия в течение года отбирали профессиональные критики.

Художественный руководитель Курского драматического театра Юрий Бурэ получил диплом и символическую статуэтку в номинации «Лучшая режиссерская работа». Актер Евгений Сетьков также награжден статуэткой и дипломом за лучшую мужскую роль, а Оксане Бобровской вручили диплом за исполнение роли Елизаветы Богдановны. Кроме того, курский спектакль завоевал гран-при по итогам зрительского голосования.

«Площадка в самарском театре настолько удивительна, что там любой шёпот, сказанный на сцене, слышен в последнем ряду, — поделился впечатлениями от гастролей актер Евгений Сетьков. — Акустически всё верно выстроено, не нужно ничего голосом продавливать. Это очень приятно, комфортно. Любые поездки для артиста — питательная среда. Мы приехали в Самару, когда у нас распускались листья, а там ещё плыл лед по Волге».

«Это действительно заслуженная награда, — признаётся актриса Оксана Бобровская. — Мы видели на фестивале только один конкурсный спектакль челябинского театра по гоголевской «Шинели». Он вызвал какую-то апатию — настолько непонятна трактовка. Наш спектакль — интересный, вдохновенный и парадоксальный каждую секунду. Так его задумал автор. Уверена, что и критикам, и зрителям было интересно его смотреть. Даже тем, кто знаком с содержанием пьесы Тургенева. Потому что мы представили совершенно другой взгляд».

Заведующая литературно-драматической частью театра Ольга Люстик отметила, что в этом году конкурсное жюри было беспощадно. Критики обсуждали каждый спектакль по три-четыре часа.

«Мне повезло. Я каждое утро приходила на обсуждение показов, — говорит Ольга Люстик. — Было отмечено, что только три театра работали без подзвучки (микрофонов, гарнитуры). Это Курск, Севастополь и Санкт-Петербургский молодёжный театр на Фонтанке. Даже хозяева сцены использовали микрофоны. Нас хвалили за сценографию, музыкальное оформление. Ткань спектакля пронизана старинными русскими романсами, их тщательно отбирали и аранжировали. Каждый персонаж связан с определенной музыкальной темой».