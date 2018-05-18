Леонид Хейфец отменил гастроли из‐за госпитализации

Сотрудник Московского академического театра имени Владимира Маяковского рассказал, где служи режиссер Леонида Хейфеца , о его здоровье. По словам собеседника, на данный момент врачи оценивают состояние мастера как удовлетворительное.

«Ночью его госпитализировали в Первую Градскую, но сейчас его состояние стабильное, удовлетворительное, все хорошо», — сказал сотрудник театра. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о диагнозе «инфаркт», собеседник не смог.

По словам коллеги Хейфеца, на гастроли со спектаклем «Пигмалион», которые состоятся в ближайшее время, режиссер не поедет.

Информация о госпитализации знаменитого педагога и театральному режиссеру появилась днем 18 мая. По неподтвержденным данным, медики поставили Леониду Хейфецу диагноз «инфаркт».