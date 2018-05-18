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Леонид Хейфец отменил гастроли из‐за госпитализации
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Леонид Хейфец отменил гастроли из‐за госпитализации 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудник Московского академического театра имени Владимира Маяковского рассказал, где служи режиссер Леонида Хейфеца, о его здоровье. По словам собеседника, на данный момент врачи оценивают состояние мастера как удовлетворительное.
«Ночью его госпитализировали в Первую Градскую, но сейчас его состояние стабильное, удовлетворительное, все хорошо», — сказал сотрудник театра. Однако подтвердить или опровергнуть информацию о диагнозе «инфаркт», собеседник не смог.
По словам коллеги Хейфеца, на гастроли со спектаклем «Пигмалион», которые состоятся в ближайшее время, режиссер не поедет.
Информация о госпитализации знаменитого педагога и театральному режиссеру появилась днем 18 мая. По неподтвержденным данным, медики поставили Леониду Хейфецу диагноз «инфаркт».
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